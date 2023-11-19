Жахлива ДТП у Польщі: автобус з українцями 'вилетів' з дороги, є загиблі

У салоні автобуса всього перебувало 10 людей. Троє пасажирів загинули.

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За даними польських ЗМІ, у салоні мікроавтобуса перебували тільки українці / Колаж Главреда. Фото: Gazeta Wyborcza

Мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі. МЗС підтверджує загибель трьох громадян України.

Як повідомив у коментарі Укрінформ речник міністерства Олег Ніколенко, подія з участю автотранспорту на українській реєстрації сталась місцевості Вершині біля міста Грубешова Люблінського воєводства.

Внаслідок ДТП є загиблі серед дорослих і дітей.

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"Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - заявив Ніколенко.

Інформаційний портал In Poland пише, що на прямій ділянці дороги водій автобуса близько 4:30 ранку раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.

У транспортному засобі перебувало 10 осіб - всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Нагадаємо, ще у травні Україну сколихнула новина про загибель військового під колесами Lexus на блокпосту у Києві. Як стало відомо, за кермом авто сидів голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Крім того, у ніч на 22 жовтня при в'їзді до Києва водій автомобіля Honda протаранив військового на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події, розпочато кримінальне провадження.

А ось 3 листопада з участю депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка сталась смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz GLE збив місцеву 18-річну мешканку. На момент ДТП Ніколаєнко перебував в авто разом з дружиною. У вчиненому нардеп згодом сам зізнався, проте запевнив, що ПДР не порушував та був за кермом тверезим.

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