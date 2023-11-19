Жахлива ДТП у Польщі: автобус з українцями 'вилетів' з дороги, є загиблі

Мікроавтобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі. МЗС підтверджує загибель трьох громадян України.
Як повідомив у коментарі Укрінформ речник міністерства Олег Ніколенко, подія з участю автотранспорту на українській реєстрації сталась місцевості Вершині біля міста Грубешова Люблінського воєводства.
Внаслідок ДТП є загиблі серед дорослих і дітей.
"Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - заявив Ніколенко.
Інформаційний портал In Poland пише, що на прямій ділянці дороги водій автобуса близько 4:30 ранку раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі.
У транспортному засобі перебувало 10 осіб - всі громадяни України. Попри реанімаційні заходи життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.
Нагадаємо, ще у травні Україну сколихнула новина про загибель військового під колесами Lexus на блокпосту у Києві. Як стало відомо, за кермом авто сидів голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.
Крім того, у ніч на 22 жовтня при в'їзді до Києва водій автомобіля Honda протаранив військового на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події, розпочато кримінальне провадження.
А ось 3 листопада з участю депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка сталась смертельна ДТП. Водій Mercedes-Benz GLE збив місцеву 18-річну мешканку. На момент ДТП Ніколаєнко перебував в авто разом з дружиною. У вчиненому нардеп згодом сам зізнався, проте запевнив, що ПДР не порушував та був за кермом тверезим.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Росіяни "накрили" свій же десантний полк на лівому березі Дніпра: усі подробиці
- Працює на всі 100%: що покласти в холодильник, щоб прибрати запах
- Під загрозою постачання зброї Україні: РФ влаштовує диверсії в Болгарії – FT