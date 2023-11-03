Народний депутат Ніколаєнко вчинив смертельне ДТП

Депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину.

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Депутат Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину / Колаж: Главред, фото: НПУ, Фейсбук Андрій Ніколаєнко

У п'ятницю, 3 листопада, народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко на своєму авто наїхав на 18-річну дівчину. Внаслідок аварії дівчина померла. Про це повідомила поліція Житомирської області та джерела у правоохоронних органах.

Смертельна ДТП сталась близько 9:45 на трасі Київ - Чоп у селі Березівці Житомирського району. За даними національної поліції, автомобіль "Mercedes-Benz GLE", яким керував нардеп, наїхав на пішохідку рухаючись у крайній лівій смузі руху у напрямку міста Чоп.

"Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події. За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України", - повідомили в поліції.

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Правоохоронці встановили, що на момент ДТП народний обранець перебував у автомобілі разом з дружиною. На місці зіткнення не було пішохідного переходу.є

Депутат Ніколаєнко роповів подробиці ДТП

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм - під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ", - написав Андрій Ніколаєнко у Фейсбук.

Депутат запевнив, що під час аварії він був трезвим і дотримувався правил дорожнього руху. Він також обіцяв надати повну підтримку у проведенні розслідування, яке зараз веде Державне бюро розслідувань, та готовий добровільно пройти всі необхідні експертизи.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції для встановлення обставин інциденту. Винуватцю аварії інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Відомо, що Державне бюро також розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата.

Нагадаємо, у результаті дорожньої аварії, яка сталася 6 квітня, на 65-му році життя помер народний депутат Верховної Ради України чотирьох попередніх скликань і заслужений юрист Володимир Стретович.

Також у серпні 2021 року народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. Аварія за участі депутата сталася на Бориспільській трасі. Автомобіль Audi на великій швидкості врізався в автомобіль Ford, який в свою чергу зіткнувся з Daewoo. У результаті події постраждали шість осіб, включаючи двох дітей.

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