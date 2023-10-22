Страшна ДТП у Києві: водій Honda переїхав військового на блокпосту

За попередніми даними, винуватець ДТП не мав перепустки і намагався "проскочити" до Києва вже у комендантську годину.

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Водій був у тверезому стані / Колаж Главреда. Фото: kyiv.npu.gov.ua, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

У ніч на 22 жовтня при в'їзді до Києва водій автомобіля Honda протаранив військового на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події, розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє поліція Києва, подія сталась близько 00:30. Водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

У подальшому керманич Honda не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер.

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Імовірно, водій намагався "проскочити"

Як підкреслили у поліції Києва згодом, водій Honda рухався вже під час комендантської години. Правоохоронці вважають, що він намагався "проскочити", бо, за попередньою інформацією, не мав перепустки на пересування у цю годину доби.

"Швидше за все, він намагався встигнути до 00:00 заїхати до Києва. Але це, на жаль, не вдалося. Поспішаючи і в умовах туману ... ось маємо, на жаль, такі трагічні наслідки. Ми не маємо такої інформації, що він мав перепустку. Тобто це - цивільна особа", - поділилась в ефірі телемарафону спікер поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Винуватця ДТП слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані.

Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Це не перша ДТП на блокпостах Києва

Нагадаємо, ще у травні Україну сколихнула новина про загибель військового під колесами Lexus на блокпосту у Києві. Як стало відомо, за кермом авто сидів голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Суддя перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, але медичний огляд проходити тоді відмовлявся.

Того ж місяця Тандира відправили під варту без права внесення застави.

А вже в липні сталась інша ДТП з постраждалими військовими - на блокпосту у Києві біля станції "Святошин". Один нацгвардієць загинув. Крім того, Volkswagen тоді протаранив ще два автомобілі, в одній з машин теж перебував військовий. Суд взяв водія під варту на 2 місяці без права на внесення застави.

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