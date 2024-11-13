Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

Руслана Заклінська
13 листопада 2024, 23:42
176
Європейські дипломати не виключають територіальних поступок в обмін на безпеку України.
'Земля в обмін на безпеку': у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP
Переговори можуть початися раніше, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

  • Союзники все більше вірять, що війна з РФ може завершитися лише через переговори, що передбачають поступки від обох країн
  • Переговори можуть початися раніше, ніж очікувалося
  • Європейські політики далекі від згоди щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки України

Європейські союзники все активніше обговорюють можливі переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деякі із союзників припускають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. Про це пише The Washington Post.

Ця ідея стала ще більш актуальною після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, який заявив про намір швидко припинити війну. Він також натякнув, що готовий підтримати угоду, в результаті якої частина захоплених Росією територій залишиться під її контролем.

відео дня

"В Європі дискусії за закритими дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою. Українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування США", - зазначили у статті.

Інтерв’ю з десятьма дипломатами з Європи та НАТО свідчать про те, що, попри офіційні заяви про стабільну підтримку, деякі союзники України хочуть закласти основу для переговорів з Росією. Європейські дипломати і чиновники наголошують, що питання територіальних поступок вже не викликають такої гострої реакції, як раніше. Проте вони формулюють це не як "земля в обмін на мир", а радше як "земля в обмін на безпеку України".

"Я думаю, всі більш-менш дійшли такого висновку, але важко сказати про це публічно, бо це означатиме, що ми збираємося винагородити агресію", - заявив експосол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

Колишній помічник генерального секретаря НАТО і науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд також зазначив, що переговори можуть розпочатися раніше, ніж передбачалося, і, ймовірно, вимагатимуть поступок з обох сторін. Він додав, що "велике питання полягає в тому, як команда Трампа захоче грати в цю гру". Європейці сподіваються, що нова адміністрація США підштовхне Росію до переговорів, однак побоюються, що Трамп може змусити Україну погодитися на невигідну угоду, припинивши надання допомоги.

Наразі розв'язання війни залишається недосяжним. Ситуація ускладнюється тим, що Росія не готова поступитися, а політика Трампа щодо України залишається не до кінця сформульованою. Європейські країни також не дійшли консенсусу щодо того, які саме гарантії безпеки можуть бути прийнятними для України.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, та гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України наразі знаходиться на етапі розробки.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу та єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

Читайте також:

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні The Washington Post війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

00:23Україна
"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:42Україна
Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:31Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером

Останні новини

00:23

"У РФ немає планів брати Запоріжжя": лейтенант - про підступний задум ворога

13 листопада, середа
23:42

"Земля в обмін на безпеку": у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

23:31

Держбюджет-2025: на прифронтові регіони виділять мільярди гривень - Кулеба

23:06

"Вона зайшла до нього в палату - і він помер": мама Узєлкова звинуватила колишню невістку

22:36

"Що ти з собою зробила": що сталося з екс-солісткою гурту "Тату"

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
22:35

Байден і Трамп обговорили Україну: деталі знакової зустрічі в Білому домі

22:15

"РФ треба дотиснути до миру": Зеленський розкрив деталі доповіді Сирського

22:04

"Не ображайте батьків": куди зникла мама путіністки Наташі Корольової

21:53

"Чіткі часові рамки": США найближчими тижнями передадуть військову допомогу - Сибіга

Реклама
21:17

"Бігають мурашки": шикарна Тіна Кароль заінтригувала ніжними фото в одному піджаку

21:11

Берлін посилить Київ системами ППО: Зеленський розкрив деталі переговорів із Шольцем

20:55

"За потребою": худезна Варум зробила чесне зізнання про шлюб з Агутіним

20:53

Мама В'ячеслава Узєлкова не пустила Марину Боржемську попрощатися із сином

20:52

Суворі прикмети і заборони: що не можна робити напередодні Різдвяного посту

20:50

Раковина буде сяяти, як нова: один елемент видалить плями за лічені хвилини

20:21

Україна може розробити ядерну зброю за лічені дні: ЗМІ розкрили деталі

20:15

Росіяни в формі ЗСУ намагалися прорватися на Харківщині - Генштаб

20:09

"Боляче і злочинно": Росія зруйнувала павільйон, де знімали шоу "Мастер Шеф"

20:05

Приголомшлива головоломка з морозивом: лише одиниці знайдуть 3 пусті ріжки за 30 секунд

20:00

Після звинувачень у невірності: Нікітюк "замаскувалася" та змінила імідж

Реклама
19:58

Святковий одяг на Новий рік: чи варто діставати найкращу сукню з гардеробу

19:39

Демобілізація обмежено придатних до 25 років: Комітет нацбезпеки ВР провалив голосування

19:28

Влупить -6 і буде сильний сніг: синоптики приголомшили прогнозом погоди

19:17

Переговори щодо закінчення війни: Трамп призначить спецпредставника з питань України – ЗМІ

19:10

"20 січня закінчиться війна": це вже просто не смішноПогляд

18:59

Меланія Трамп готується порушити правило першої леді - ЗМІ

18:42

"Для Росії закон не писаний": Жданов назвав два варіанти завершення війни

18:38

Трамп і Байден зустрілись у Білому домі: про що вони говоритимуть

18:23

РФ будуть "обнуляти": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із Трампом

18:19

У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо

18:10

Яке створіння на Землі не пʼяніє від алкоголю: вчені розкрили справжній феномен

17:37

Активний наступ почався: в ЗСУ розповіли про загострення і хід боїв на Півдні

17:33

"Без логіки": Подоляк зробив заяву про закінчення війни та вибори в Україні

17:13

У Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України

17:09

Можуть здаватись абсолютно чистими: 5 речей, які ви забуваєте прати частіше

17:05

Виявився "ходоком": названо ім'я "причини" розлучення Г'ю Джекмана - ЗМІ

16:57

У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік: принесуть успіх, щастя та удачуВідео

16:33

Чим відрізняються 2 зображення хлопчика: тільки найрозумніший знайде усі відмінності

16:28

Енергетичний піт-стоп: чому в Україну повернулися відключення світла

16:26

У НАТО назвали умову введення військ в Україну і пригрозили "викинути" росіян

Реклама
16:02

"Це зрада": молодий бойфренд Нікітюк влаштував ведучій сцену ревнощів

15:59

Звідки пішла традиція ставити ялинку на Новий рік: коли наряджати ялинку 2024Відео

15:55

Які "плани" можуть бути у Путіна і Трампа на Україну: Жданов дав неочікуваний прогнозЕксклюзив

15:43

Як на місяць позбутися пилу в будинку: допоможе копійчаний чудо-спрей

15:40

"Настали чорні дні": Трамп може почати серйозно тиснути на Україну - Жданов

15:33

Не переконати: 5 найупертіших знаків зодіаку

15:12

США не дадуть Україні Tomahawk: Жданов пояснив, як Путін "кинув" Трампа

14:50

Трамп хоче створити буферну зону в Україні: у Пентагоні неочікувано відреагували

14:50

Бої на стику трьох областей: чи може РФ розпочати великий наступ - Братчук

14:40

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти