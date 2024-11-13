'Земля в обмін на безпеку': у Європі почали обговорювати припинення війни в Україні - WP

Європейські дипломати не виключають територіальних поступок в обмін на безпеку України.

https://glavred.net/ukraine/zemlya-v-obmin-na-bezpeku-u-yevropi-pochali-obgovoryuvati-pripinennya-viyni-v-ukrajini-wp-10614122.html Посилання скопійоване

Переговори можуть початися раніше, ніж очікувалося / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне:

Союзники все більше вірять, що війна з РФ може завершитися лише через переговори, що передбачають поступки від обох країн

Переговори можуть початися раніше, ніж очікувалося

Європейські політики далекі від згоди щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки України

Європейські союзники все активніше обговорюють можливі переговори щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деякі із союзників припускають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки. Про це пише The Washington Post.

Ця ідея стала ще більш актуальною після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, який заявив про намір швидко припинити війну. Він також натякнув, що готовий підтримати угоду, в результаті якої частина захоплених Росією територій залишиться під її контролем.

відео дня

"В Європі дискусії за закритими дверима також підживлюються похмурою ситуацією на полі бою. Українські сили тримають оборону та побоюються скорочення фінансування США", - зазначили у статті.

Інтерв’ю з десятьма дипломатами з Європи та НАТО свідчать про те, що, попри офіційні заяви про стабільну підтримку, деякі союзники України хочуть закласти основу для переговорів з Росією. Європейські дипломати і чиновники наголошують, що питання територіальних поступок вже не викликають такої гострої реакції, як раніше. Проте вони формулюють це не як "земля в обмін на мир", а радше як "земля в обмін на безпеку України".

"Я думаю, всі більш-менш дійшли такого висновку, але важко сказати про це публічно, бо це означатиме, що ми збираємося винагородити агресію", - заявив експосол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

Колишній помічник генерального секретаря НАТО і науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд також зазначив, що переговори можуть розпочатися раніше, ніж передбачалося, і, ймовірно, вимагатимуть поступок з обох сторін. Він додав, що "велике питання полягає в тому, як команда Трампа захоче грати в цю гру". Європейці сподіваються, що нова адміністрація США підштовхне Росію до переговорів, однак побоюються, що Трамп може змусити Україну погодитися на невигідну угоду, припинивши надання допомоги.

Наразі розв'язання війни залишається недосяжним. Ситуація ускладнюється тим, що Росія не готова поступитися, а політика Трампа щодо України залишається не до кінця сформульованою. Європейські країни також не дійшли консенсусу щодо того, які саме гарантії безпеки можуть бути прийнятними для України.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, та гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України наразі знаходиться на етапі розробки.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу та єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

Читайте також:

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред