"Земля кругла": у Зеленського прокоментували "бавовну" на військових аеродромах РФ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував вибухи на військових аеродромах РФ, звідки здійснюють бойові вильоти російські стратегічні бомбардувальники, що завдають ракетних ударів по мирних містах України.
Як написав він у своєму Twitter, після обстрілів території інших країн, "невідомі літальні об'єкти повернулися до місця вильоту".
"Земля кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, вважаючи за краще придворних астрологів. Тоді вони б знали: якщо дуже часто запускати щось в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту", - підкреслив Подоляк.
Вибухи на військових аеродромах РФ
Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.
Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..
Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.
Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.
Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.
Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.
Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.
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