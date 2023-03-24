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"Тривожний меседж": у Пентагоні попередили про небезпечні наслідки візиту Сі Цзіньпіна в Москву

24 березня 2023, 07:36
Підтримка Росії Китаєм, яку продемонстрував Сі Цзіньпін, може перерости у надання країні-терористу летальної зброї.
Ллойд Остин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
У Пентагоні попередили про небезпечні наслідки візиту Сі Цзіньпіна в Москву/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна і російського диктатора Володимира Путіна у Москві є "тривожним меседжем", який вказує на підтримку країни-агресорки Росії Китаєм. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США, пише Укрінформ.

"Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки Росії", – заявив Остін.

Він наголосив, що така підтримка з часом може перерости у надання Росії зброї. Зараз немає свідчень того, що Пекін надає Москві летальну зброю. Проте сам візит Сі Цзіньпіна в РФ уже є демонстрацією підтримки Путіна, а це само по собі "є дуже тривожним", зазначив глава Пентагону.

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Він додав, що якщо Китай все-таки наважиться надавати країні-агресорці Росії матеріальну підтримку, то це може вплинути на тривалість війни в Україні. Такий крок КНР може призвести до того, що вплив війни розшириться не лише у масштабах регіону, але й в усьому світі, висловив занепокоєння Остін.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви 20 березня

У понеділок, 20 березня, глава КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідер Китаю прибув до РФ, незважаючи на міжнародний ордер на арешт Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як повідомили китайські ЗМІ, під час переговорів сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що "голоси за мир і розум в українському питанні наростають", більшість країн виступає за деескалацію напруженості.

Після цього аналітики ISW зазначали, що Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном. 21 березня лідери двох країн підписали спільну заяву "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва". У документі йдеться про різні двосторонні наміри і підтверджується прихильність країн до державного суверенітету і територіальної цілісності один одного. Але зобов'язання, взяті на себе сторонами, помітно однобокі, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант відносин Китаю та РФ, ніж, ймовірно, бажає Путін.

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