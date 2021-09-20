Зеленський увів у дію рішення РНБО про збільшення видатків на оборону: що далі

Зеленський ввів у дію рішення РНБО / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 вересня 2021 року, яке передбачає збільшення обсягу видатків на забезпечення національної безпеки та оборони. Відповідний указ №477/2021 від 20 вересня опубліковано на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів у бюджетній декларації на 2022-2024 роки повинен передбачити витрати на забезпечення нацбезпеки й оборони України в обсязі не менше 5,95% від обсягу ВВП для сектору безпеки та оборони.

Також у рішенні РНБО зазначено, що уряду необхідно вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборони за такими пріоритетними напрямами, як розвиток відповідно до стандартів НАТО та виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки.

Крім того, Кабміну потрібно опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та поліціянтів, вжити заходів щодо створення і набуття у 2022 році функціональної спроможності агенції оборонних технологій та державного цільового фонду розвитку оборонне-промислового комплексу України.

Як раніше повідомляв Главред, Кабінет Міністрів України схвалив і направив до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2022 роки.

Документом передбачається мінімальна зарплата на рівні 6,5 тисяч гривень, мінімальна пенсія в розмірі близько 2 тисяч гривень і мінімалка для лікарів до 20 тис.грн. Стипендія з 1 січня повинна скласти 2 тисячі гривень.