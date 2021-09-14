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Мінімалка для лікарів - 20 000 грн, стипендія 2000: Кабмін розкрив бюджет на майбутній рік

14 сентября 2021, 15:29

Мінімальна зарплата в Україні у 2022 році, згідно з планами уряду, повинна скласти 6 500 гривень.

Верховна Рада
Бюджет України на майбутній рік ухвалить Верховна Рада / УНІАН

Державний бюджет України на 2022 рік буде внесено на розгляд Верховної Ради у середу, 15 вересня. Документом передбачається мінімальна зарплата на рівні 6,5 тисяч гривень, мінімальна пенсія в розмірі близько 2 тисяч гривень і мінімалка для лікарів до 20 тис. грн. Стипендія з 1 січня повинна скласти 2 тисячі гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час пре-конференції у вівторок, 14 вересня, він розповів про те, що дефіцит бюджету повинен знизитися з 5,5% до 3,2% - до 188 мільярдів гривень. На 70% витрати повинні компенсувати за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Решта 30% мають намір покрити грошима міжнародних фінансових донорів.Читайте такжеУкраїна очікує на $750 млн від МВФ до грудня, всі умови виконані - Шмигаль

Крім того, Шмигаль сказав, що в планах Кабміну на найближчі 5 років – зменшення залежності від Міжнародного валютного фонду і зростання частки внутрішніх позик.

Що передбачає держбюджет України-2022

  • Зростання доходів бюджету на 161 мільярд, видатки – на 103 мільярди
  • Витрати на сектор оборони, як і раніше, складатимуть 6% від ВВП
  • На Велике будівництво і цифрову політику піде 14 мільярдів доларів
  • Курс долара – 28,6 – 28,7 гривень за одну одиницю валюти США
  • Рівень безробіття планують знизити з 9,2 до 8,5%
  • Мінімальна зарплата - 6 000 грн. Фактично це така ж сума, як і з 1 грудня 2021 року. Зростання окладів реалізують згідно з політикою індексації
  • Пенсійна мінімалка, за оцінками Шмигаля, повинна скласти "більше двох тисяч гривень". Наразі мінімалка для пенсіонерів - 1854 гривень.
  • Мінімальна зарплата лікарів - близько 20 тисяч гривень, молодший персонал зароблятиме близько 13 тис. грн.
  • Очікується, що мінімальна стипендія з 1 січня 2022 року складе 2 тисячі гривень. Відмінники отримуватимуть 2 550 гривень. Учням професійних технічних училищ виплачуватимуть 1250 грн.

Плани Кабміну щодо цін на газ і зарплат

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на колосальне зростання цін на газ у Європі, вартість кубічного метра для населення в Україні найближчим часом не зміниться. Згідно з угодою з Нафтогазом, українці, як і раніше, сплачуватимуть близько 8 гривень за кубометр палива. Проте вже з травня 2022 року тарифи переглянуть.

Шмигаль сказав, що середня зарплата в Україні у 2022 році складе 15 258 гривень. Причому, за його словами, наприкінці наступного року очікується зростання середньомісячних окладів українців до 17,5 тисяч гривень. Уряд обіцяє працювати над тим, щоб номінальна заробітна плата відповідала реальній.

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Кабмін Верховна Рада новини України Денис Шмигаль Держбюджет-2022
Зараз ви переглядаєте новину «Мінімалка для лікарів - 20 000 грн, стипендія 2000: Кабмін розкрив бюджет на майбутній рік». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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