Розстріл за "Слава Україні": у Зеленського розповіли, чи встановили вже ім'я загиблого

Ім'я та прізвище загиблого військовополоненого скоро офіційно озвучить президент України.

У Зеленського розповіли, чи встановили вже ім'я розстріляного військового / Facebook/GeneralStaff.ua, УНІАН

Ім'я українського захисника, якого російські загарбники взяли в полон та розстріляли за слова "Слава Україні!", практично встановлено. Однак ще є певні нюанси юридичного характеру, тому публічно його поки не оголошують.

Як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю журналісту Василю Голованову, ім'я та прізвище загиблого військовополоненого офіційно озвучить президент України Володимир Зеленський.

"Ім'я практично остаточно вже визначено, але ще певні нюанси є юридичного характеру. Давайте дочекаємося, буде офіційна заява президента й буде офіційно заявлено ім'я та прізвище героя, який сказав "Слава Україні", – повідомив Подоляк.

відео дня

Нагадаємо, що глава Офісу президента Андрій Єрмак напередодні заявив, що ім'я розстріляного росіянами українського військового, відео з яким нещодавно з'явилося в Мережі, остаточно не встановлено.

Що відомо про розстріл українського військового

6 березня в Мережі початок розповсюджувати відео, на якому український військовий, який потрапив у полон до окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Після публікації відео 30-та бригада заявила, що це їхній боєць Тимофій Шадура. Але заступник глави Міноборони Ганна Маляр відзначала, що це попередня інформація і точна особа загиблого все ще встановлюється.

8 березня регіональне управління Сил ТрО "Північ" ЗСУ повідомило, що українським захисником, розстріляним російськими військовими, міг бути боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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