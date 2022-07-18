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Зеленський терміново скликав ставку верховного головнокомандувача: подробиці

18 липня 2022, 22:41

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

Зеленський
Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський скликає ставку верховного головнокомандувача.

Як повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, це стосується коригувальників російських ударів, де військова контррозвідка працює по всій країні, і підозрюваних затримують майже щодня.

"Не про всі затримання ми говоримо публічно, але робота ведеться дуже потужна. Завдяки тому, що Росія 30 років впроваджувала свою агентуру, у нас на сьогодні непроста ситуація. Але це питання на контролі нашого президента. Більше того я не виключаю, що на найближчому засіданні ставки головнокомандувача, яке пройде на цьому тижні, це питання буде розглядатися", - зазначив Данілов.

Чим займається ставка верховного головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

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Звільнення Баканова

17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

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