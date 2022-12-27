Зеленський зібрав Ставку Верховного головнокомандувача: говорили про Бахмут і Кремінну

Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік, повідомили в ОП.

Володимир Зеленський зібрав Ставку верховного Головнокомандувача / Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

На ньому обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки по окремих ділянках, в тому числі поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна, повідомляє Офіс президента.

"На засіданні було розглянуто питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Окремо зупинилися на актуалізації плану дій сил оборони на наступний рік", – йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник ОП Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данилов, Міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військами.

Бої за Бахмут

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що спроба захопити Бахмут продиктована ідеологічними та медійними інтересами голови ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Він намагається показати, що його угруповання більш боєздатна, ніж регулярні підрозділи військ РФ.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що російські окупанти здійснюють спроби прориву оборони сил України в Бахмуті. Загарбники раз по раз зазнають втрат.

В Інституті вивчення війни розповіли про те, що наступ окупантів РФ у Бахмуті через величезні втрати значно сповільнився. У такій ситуації, на думку аналітиків, окупанти можуть взяти оперативну або тактичну паузу.

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