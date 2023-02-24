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Зеленський сказав, хто його розчарував за час війни

24 лютого 2023, 21:28
Також президент розповів про найстрашніший для себе день від початку повномасштабної війни – тоді він зрозумів, що "диявол на землі".
Владимир Зеленский
Зеленський сказав, хто його розчарував за час війни/ Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів під час пресконференції 24 лютого відповів, хто його найбільше розчарував за час повномасштабної війни.

Він зазначив, що для нього найбільшим розчаруванням стали люди, які 24 лютого 2022 року втекли з українських населених пунктів у той час, як мали захищати їх.

"Хто мене розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 числа (лютого 2022 року – ред.). Всі ті, хто виїхали з Києва. Ті, хто виїжджав з міст, сіл, які повинні (були) керувати державою або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", – сказав Зеленський.

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Коли президента запитали, що він вважає своєю найбільшою помилкою за цей час, він наголосив, що за період повномасштабної війни їх було достатньо.

"Я щоденно роблю з ранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, якби хто там не хотів. Я жива людина, і щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що я помиляюсь", – зазначив президент.

У відповідь на запитання, який день для нього був найстрашнішим за цей рік, Зеленський пригадав жахи, які побачили українці після звільнення Бучі від російських окупантів. Президент України наголосив: він тоді зрозумів, що "диявол не десь там, а на землі".

Пресконференція Зеленського 24 лютого – основні заяви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна точно переможе країну-агресорку Росію у цій війні. Головне для перемоги – щоб наша держава всередині залишалася міцною, а партнери продовжили допомагати і вклалися в обіцяні терміни надання допомоги. За його словами, ми можемо перемогти РФ вже цього року, але у нас і в партнерів є "домашнє завдання".

Також Зеленський натякнув, що не лише Велика Британія та Польща, але ще три країни Європи можуть почати навчати українських пілотів та дати літаки. Він наголосив, що літаки – це частина ППО. І міжнародні партнери розуміють, що Україна хоче використовувати їх для захисту неба.

Крім цього, Зеленський озвучив Росії умови дипломатичної крапки у війні. Він зазначив, що Росія спочатку повинна вивести війська і припинити обстрілювати територію України. І лише коли РФ припинить бомбити українські населені пункти та вбивати людей, тоді буде зрозуміло, у якому форматі можна ставити дипломатичну крапку.

Президент України також зазначив, що країна-агресорка РФ може здійснити вторгнення і в інші держави світу, адже російському диктатору Володимиру Путіну дуже потрібно показувати успіх, а в Україні він його досягнути не може. У зоні ризику перебувають ті держави, які перебували під впливом Москви у радянські часи, а також ті, які мають внутрішні конфлікти.

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