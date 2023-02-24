"Путіну потрібні перемоги, а в Україні їх немає": РФ може напасти на інші держави – Зеленський

У зоні ризику перебувають ті держави, які перебували під впливом Москви у радянські часи, а також ті, які мають внутрішні конфлікти.

РФ може напасти на інші держави, заявив Зеленський/ Офіс президента України, Міноборони РФ

Країна-агресорка РФ може здійснити вторгнення і в інші держави світу, адже російському диктатору Володимиру Путіну дуже потрібно показувати успіх, а в Україні він його досягнути не може.

Про це заявив президент України Володимир Путін під час пресконференції 24 лютого у відповідь на запитання журналістів, чи може РФ розпочати війну з іншими країнами. Він зазначає, що під удар можуть потрапити ті держави, де, на думку глави Кремля, є слабкі місця.

"На жаль, так. Я вважаю, що це можливо, і це може статися. Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіху на полі бою в Україні не відбудеться, масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися... Тому йому доведеться показувати успіх. Усі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце", – сказав президент України.

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За його словами, для РФ потенційними цілями можуть стати ті країни, які раніше ще за радянських часів були під впливом Москви. У зоні ризику також ті держави, де є внутрішні конфлікти.

Зеленський нагадав, що українська розвідка уже перехопила документ про плани РФ змінити владу у Молдові. Цю інформацію уже передали президенту Молдови Майї Санду. За словами президента України, російські окупанти можуть здійснити у цій країні висадку або атакувати з Придністров'я.

Пресконференція Зеленського 24 лютого – основні заяви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна точно переможе країну-агресорку Росію у цій війні. Головне для перемоги – щоб наша держава всередині залишалася міцною, а партнери продовжили допомагати і вклалися в обіцяні терміни надання допомоги. За його словами, ми можемо перемогти РФ вже цього року, але у нас і в партнерів є "домашнє завдання".

Також Зеленський натякнув, що не лише Велика Британія та Польща, але ще три країни Європи можуть почати навчати українських пілотів та дати літаки. Він наголосив, що літаки – це частина ППО. І міжнародні партнери розуміють, що Україна хоче використовувати їх для захисту неба.

Крім цього, Зеленський озвучив Росії умови дипломатичної крапки у війні. Він зазначив, що Росія спочатку повинна вивести війська і припинити обстрілювати територію України. І лише коли РФ припинить бомбити українські населені пункти та вбивати людей, тоді буде зрозуміло, у якому форматі можна ставити дипломатичну крапку.

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