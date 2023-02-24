Зеленський озвучив Росії умови дипломатичної точки у війні

Володимир Зеленський провів пресконференцію в річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Володимир Зеленський / скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський назвав умови дипломатичної точки у війні.

Відповідаючи на запитання журналіста під час пресконфренції, яку він проводить в річницю повномасштабного вторгнення РФ, він зазначив, що Росія спочатку повинна вивести війська і припинити обстрілювати територію України.

"Для початку, будь ласка, поважайте наше право жити на нашій землі! Вийдіть з нашої території. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику! Припиніть бомбардування міст, сіл. Припиніть вбивати просто собак, кішок, просто тварин! Ось все це ви припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку!",- заявив президент.

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Річниця вторгнення РФ в Україну

24 лютого 2023 року, виповнюється рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю. Рік був сповнений болю, горя і єдності, і мільйони українців зробили вибір – не білий прапор, а синьо-жовтий прапор, заявив Володимир Зеленський.

Також президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого звернувся до українців і заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну. Він підкреслив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться знищити любов українського народу до свободи.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію очікує новий раунд санкцій до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для України міжнародні партнери підготували нові рішення щодо військової допомоги.

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