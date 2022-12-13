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"До перемоги буду президентом, далі хочу пива і на море": Зеленський розповів про плани після війни

13 грудня 2022, 09:26
Український президент поділився думками про те, яких звичайних радощів життя він би хотів після перемоги.
Владимир Зеленский
Зеленський розповів, що робитиме після війни/ Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі ще не обдумує своє майбутнє після перемоги України у війні з Росією. Проте він пообіцяв, що до того моменту залишатиметься на посаді.

За його словами, він ще не готовий думати, що буде далі. Про це лідер Української держави розповів у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом у відповідь на запитання ведучого.

У той же час президент України поділився думками про те, яких звичайних радощів життя йому хотілося б після перемоги.

"Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу", – сказав Зеленський.

Раніше глава Української держави Володимир Зеленський запропонував країні-агресорці Росії почати виведення своїх військ на Різдво. Він наголосив, що таким чином РФ покаже свої щирі наміри. Про це він заявив під час свого виступу перед лідерами країн G7.

Також раніше Зеленський попередив про можливий новий масований обстріл України. Російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів по Україні говорить лише про те, що ворог до них готується, заявив Зеленський.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
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