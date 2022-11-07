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Зеленський провів термінову Ставку: прийняли важливе рішення

7 листопада 2022, 18:59

Націоналізація допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив сам президент, обговорювалося питання націоналізації Укрнафти, Мотор Січі та інших підприємств.

За словами президента, це була необхідна Україні в умовах війни і допоможе забезпечувати невідкладні потреби Міноборони.

"Наша відсіч ворогові має бути максимально ефективною і злагодженою. На засіданні Ставки верховного Головнокомандувача прийнято рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ Мотор Січ, ПрАТ Запоріжтрансформатор, ПрАТ АвтоКрАЗ, ПАТ Укрнафта, Укртатнафта", - написав президент.

За словами Зеленського, націоналізація, яка здійснювалася відповідно до чинних законів, допоможе забезпечити нагальні потреби сектору оборони.

"У ці важкі часи повинні направити всі сили для звільнення нашої землі і людей, підтримки української армії", - додав президент.

Зеленський

Довідка: Мотор Січ є одним з провідних світових підприємств з випуску авіадвигунів. Компанія займається розробкою і виробництвом, ремонтом і обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Богуслаєва 23 жовтня. Його підозрюють у причетності до продажу авіазапчастин до бойових вертольотів Російської Федерації Ка-52, Мі-8 і Мі-28. Торгівля запчастинами, стверджує слідство, тривала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 жовтня за підозрою в пособництві Росії Богуслаєва заарештували на два місяці.

Раніше спалахнув скандал після того, як акції української компанії Мотор Січ були продані китайським інвесторам за 250 млн доларів.

Після цього Українська Служба безпеки запідозрила Мотор Січ у підготовці диверсії і навіть держзраді.

Газета The Wall Street Journal писала, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон хотів переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

В результаті президент Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію Мотор Січі.

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