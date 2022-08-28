Зеленський провів нараду з силовиками: про що говорили в режимі "таємно"

Володимир Зеленський провів нараду з силовиками / president.gov.ua

Глава держави Володимир Зеленський у неділю, 28 серпня, провів таємну нараду з українськими силовиками - говорили про ситуацію на фронті та про потреби української армії, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відомо, що на зустрічі були присутні: керівники Збройних сил, розвідки, Міністерств оборони і внутрішніх справ, Служби безпеки та інших силових відомств.

На нараді в режимі "таємно" заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки і оборони. Також обговорили забезпечення армії та координацію з партнерами.

Крім того, Зеленський і силовики розглянули хід виконання попередніх наказів.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Такий сценарій передбачає перенесення війни на майбутнє. Україна збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах на 1991 рік.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що на війні РФ проти України почалася четверта фаза. На його думку, вона триватиме 2-3 місяці до зими. Згідно з прогнозом Арестовича, просування військ очікувати не слід-сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України сказали, що осінь може стати вирішальним періодом на війні Москви проти Києва. У вересні-жовтні можлива активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв може знизитися. Не виключено, що навесні 2023 року буде знову гаряча фаза війни.

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