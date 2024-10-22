Сестра Кім Чен Ина назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками"

Родичка диктатора КНДР знову вдалася до істерики і погроз у бік Південної Кореї. Утім, цього разу згадала і про Україну.

https://glavred.net/world/sestra-kim-chen-ina-nazvala-ukrajinu-i-pivdennu-koreyu-nevihovanimi-sobakami-10607516.html Посилання скопійоване

Сестра диктатора КНДР видала істеричну заяву / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот відео BBC

Сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон, яка входить до складу Держради і відповідає за інформаційну політику КНДР, назвала Південну Корею та Україну "невихованими собаками", цитує Чжон державне агентство KNCA.

При цьому Південну Корею вона обізвала "головорізами", пригрозивши "фатальними наслідками" Сеулу за нібито військові провокації.

Кім Йо Чжон, крім того, назвала "божевільними" випадки з Південною Кореєю та Україною, які зважилися піти проти ядерних держав.

відео дня

"Якщо ви подивіться на те, що вони роблять, то Сеул і Київ дуже схожі: ходять по різних місцях, випрошуючи про допомогу, та безрозсудно кидаються безглуздими звинуваченнями щодо ядерних країн. Варто додати, що це загальна характеристика усіх невихованих собак, вирощених у Сполучених Штатах", — висловилася сестра диктатора.

Південній Кореї вона пригрозила "знищенням усього народу".

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, 14 жовтня Зеленський підтвердив фактично пряму участь КНДР у війні проти України. За його даними, Пхеньян готує на підмогу окупантам до 10 тисяч бійців - усі вони проходять навчання на Далекому Сході.

Захід поки що ніяк не відреагував на відправку військ КНДР в Україну. США відповіли, що вони "стурбовані" чутками, але поки що не мають даних про присутність північнокорейських військових в Україні.

Південна Корея і КНДР - головні відмінності / Інфографіка: Главред

Однак на дії Пхеньяна відреагував Сеул. 22 жовтня Південна Корея пообіцяла ухвалити "поетапні заходи" проти КНДР і РФ у звʼязку з поглибленням їхнього військового співробітництва, закликавши Пхеньян "негайно вивести свої війська з Росії". З-поміж розглянутих варіантів — передача Україні наступальної зброї.

Згідно з даними південнокорейської розвідки, з 8 до вересня в Росію переправили 1500 північнокорейських солдатів. Супутники виявили чотири десантні кораблі і три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких вони прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

Крім цього, стала зростати кількість перельотів російських військово-транспортних літаків АН-124 між Владивостоком і Пхеньяном. Очевидно, вони також перевозили бійців.

Що таке KNCA? Корейське центральне інформаційне агентство — державна інформаційна агенція Північної Кореї, заснована 5 грудня 1946 року. Агенція представляє погляди Трудової партії Кореї та уряду Північної Кореї для іноземних читачів. Штаб-квартира видання розташована у Пхеньяні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред