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Війська РФ впадуть за декілька місяців: Арестович зробив прогноз про фінал війни

Андрій Ганчук
1 червня 2023, 07:56 оновлено 1 червня, 08:09
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Україна відновить свою територіальну цілісність і суверенітет в межах 1991 року, спрогнозував колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.
Арестович, ВСУ
Окупанти Росії не зможуть вести оборонні операції вже до лютого 2024 року - Арестович / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 10 ОГШБр

Розв'язана агресором Росією війна проти України може закінчитися в лютому 2024 року. На той час російські окупаційні війська втратять можливість проводити навіть оборонні операції. ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, проте ворог може і надалі атакувати ракетами та дронами зі своєї території. Про це заявив блогер, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

На зустрічі в Музей єврейського народу в Тель-Авіві за участі посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського він розповів про те, що сили оборони України повернуть Києву контроль над територіями в межах, визнаних міжнародним співтовариством на 1991 рік. Російські окупанти не зможуть проводити навіть оборонні операції вже за 9 місяців.

"За військовою логікою, а саме за ОВТ – озброєння і військова техніка – вони будуть нездатні вести оборонні операції вже до лютого 2024 року", - зазначив Арестович.

За його словами, наразі в окупантів РФ на Запорізькому напрямку, який ворог вважає найважливішим, укомплектованість силами та засобами вже становить лише 40-60%.

"Здатність наступати вони втратили в липні минулого року після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська. Наразі вони здатні до оборони, до якої вони і стали. Ці рухи на Бахмут - це лише спроба вирівняти лінію оборони. Ми їх зараз трохи зрушимо. Потім ще раз зрушимо. Можливо, вони посипляться раніше. Можливо, охоронці Путіна стануть мільярдерами найближчим часом (натяк на вбивство Путіна його оточенням)", - сказав Арестович.

Згідно з прогнозом журналіста, війна в Україні може тривати до лютого 2024 року. Однак навіть після завершення активної фази бойових дій зберігатиметься загроза з повітря – ворог може завдавати ударів зі своєї території ракетами та дронами.

"Військове планування не дозволить їм рухатися далі, ніж за лютий 2024 року. Єдине, що вони можуть робити – призивати нескінченні маси піхоти. Але піхота проти HIMARS і F-16... тому місяців 9, і все закінчиться. Може бути якась прикордонна стрілянина. Тому що відсутність російських солдатів не означатиме, що вони не стрілятимуть по нас ракетами. Це якийсь час може тривати", - підкреслив Олексій Арестович.

Контрнаступ ЗСУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що армія України вже розпочала контрнаступальну військову операцію. За його словами, західні озброєння використовуватимуться ЗСУ для ударів по російських окупантах в Криму і на Донбасі.

Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту. Однак ЗСУ звільнятимуть лише свої землі і не збираються заходити на територію країни-агресора Росії.

Американський сенатор Ліндсі Грем сказав, що Україна має вражаючий план проведення контрнаступу ЗСУ. На його думку, до кінця поточного року армія України зможе витіснити окупантів Росії і повернути стратегічно важливі території.

Дивіться відео, в якому Дикий зробив прогноз про терміни війни Росії проти України:

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