УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський поїде до Великої Британії та відвідає Ірландію: у чому мета візиту

Анна Ярославська
13 липня 2024, 08:19
149
Переговори в палаці Бленгейм будуть присвячені Україні, безпеці та демократії.
Зеленський, Стармер
Минулого тижня Зеленський зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію та в суботу вранці здійснить свій перший візит до Ірландії.

Як пише The Guardian, Зеленський виступить у Бленхеймському палаці перед європейськими лідерами, які зберуться для обговорення ситуації в Україні, європейської безпеки та демократії.

Також у Зеленського запланована зустріч з ірландським міністром закордонних справ Саймоном Гаррісом.

відео дня

Очікується, що Ірландія, яка тривалий час дотримується політики військового нейтралітету, але надає Україні нелетальну допомогу, запропонує велику підтримку. Зокрема, підтримає зусилля України щодо повернення приблизно 20 тисяч дітей, які були примусово переміщені в Росію та Білорусь.

Минулого тижня президент України зустрівся з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша нагода зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка прагнутиме підтвердити подальшу підтримку з боку Великої Британії.

Ця конференція - четверта зустріч Європейського політичного співтовариства, колективу, створеного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, який був дітищем французького президента Еммануеля Макрона.

Конференція покликана сприяти зміцненню зв'язків між лідерами країн ЄС і країн, що не входять до ЄС, у неформальній обстановці.

Попередні конференції відбулися в Іспанії, Молдові та Чеській Республіці.

Крім Великої Британії, запрошено країни, які не є членами ЄС, а саме - Норвегію, Ісландію, Грузію, Косово, Сербію, Албанію і Туреччину, хоча Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, який не був присутнім на попередніх самітах, не підтвердив свою участь.

Зустріч Зеленського і Стармера - останні новини

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зокрема, йшлося про практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ на тлі початку поставок в Україну літаків F-16.

11 липня видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow інфографіка
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

12 липня ЗМІ писали, що Велика Британія не давала Україні дозволу на використання далекобійних ракет Storm Shadow для завдання ударів по території країни-агресора. На Даунінг-стріт заявили, що політика уряду "не змінилася" щодо розгортання ракет великої дальності попри коментарі прем'єр-міністра, які припускали, що він послаблює обмеження на використання ракет.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України Ракети Storm Shadow Кір Стармер
Реклама

Головне за день

"Це самооборона": у Польщі не виключають збиття ракет РФ над Україною

"Це самооборона": у Польщі не виключають збиття ракет РФ над Україною

10:52 Світ
Росія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля Києва

Росія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля Києва

10:00 Аналітика
Масштабний контрнаступ на носі: коли ЗСУ зможуть піти вперед - ISW

Масштабний контрнаступ на носі: коли ЗСУ зможуть піти вперед - ISW

08:38 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади 29160

Будуть грозові дощі, зливи і шквали: які області у вихідні накриють сильні опади

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін 8264

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря 5947

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

Назавжди залишиться в наших серцях : на полі бою загинув відомий український артист 4586

"Назавжди залишиться в наших серцях": на полі бою загинув відомий український артист

Останні новини

10:52

"Це самооборона": у Польщі не виключають збиття ракет РФ над Україною

10:09

Дрони атакували НПЗ у Ростовській області: спалахнула потужна пожежаВідео

10:04

Чмерковський показав сина і розсекретив ім'я

10:00

Росія загнана у кут: чому Кремль погрожує підривом ГЕС біля Києва

09:45

Алек Болдвін плакав у залі суду: суд виніс остаточне рішенняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:41

До плюс 60 градусів: Україну "розжарить" до рекордних показників

09:14

ЗСУ вибили окупантів із села на Харківщині - Deep State

08:38

Масштабний контрнаступ на носі: коли ЗСУ зможуть піти вперед - ISW

08:19

Зеленський поїде до Великої Британії та відвідає Ірландію: у чому мета візиту

Реклама
08:10

Про Байдена, його обмовки і чому це катастрофа для його кампаніїПогляд

06:10

У росіян катастрофа: яких втрат зазнають окупантиПогляд

05:55

6-бальний шторм затягується: коли закінчиться потужна магнітна буря

05:28

Україна та США готують потужну помсту за "Охматдит": що може чекати на РФ

04:50

Лише найуважніші знайдуть 3 відмінності за картинці з котом за 12 секунд: складна загадка

04:23

Що буде, якщо не забрати посилку з "Нової пошти" - правила 2024 року

03:40

Покликали ріелторів: Лопес і Аффлек офіційно намагаються продати свій маєток

03:00

Зрадницю Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності - деталі

02:40

"Отримали обіцянки": розкрито невтішні підсумки саміту НАТО для України

02:10

Продукти зберігатимуться довше: як правильно впорядкувати холодильник

01:35

Дуже складна головоломка: потрібно знайти трофей менш ніж за 30 секунд

Реклама
12 липня, п'ятниця
23:58

Могли вдарити по Пушиліну: нові деталі вибухів в Маріуполі - на місці багато швидких

23:32

Учасник "Голосу" отримав серйозне поранення на фронті

23:21

Термін досить малий: як часто слід міняти сидіння унітазу - відповідь шокує

23:14

Пологи тривали 47 секунд: Макс Чмерковський став батьком утретє

22:57

Втратили цілу дивізію: Жорін розповів про масштабний розгром на Харківщині

22:06

F-16 будуть, але: скільки літаків очікує отримати Україна - Bloomberg

21:25

"Це реалістичний термін": стало відомо коли Україна стане членом НАТО

21:15

РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози

21:02

Скільки зберігається борщ у холодильнику: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманівВідео

20:55

В Україні почали вводити графіки вимкнення водопостачання через дефіцит води

20:31

Пентагон заборонив Україні бити ATACMS по РФ після переговорів Остіна та Бєлоусова

19:45

РФ готується почати війну проти НАТО: в Німеччині назвали рік початку конфлікту

19:41

Обама і Пелосі готуються скинути Байдена - ЯковинаВідеоблоги

19:21

У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

19:16

Чим годувати курей, щоб не клювали яйця: хитрий фокус гарантує результатВідео

19:10

Таємна гра проти України: хто за нею стоїтьПогляд

18:50

Вішалки для одягу можуть зіпсувати одяг: як правильно складати речі

18:45

"Забрала швидка": зрадниця Наташа Корольова потрапила в біду

18:44

Партизани здійснили диверсію на Херсонщині: що вдалось знищити

18:38

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 13 липня

Реклама
18:34

РФ може зупинити наступ і обстріли України: на який компроміс готовий Путін

18:07

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

18:04

Пасія Мурата Налчаджиоглу "видалила" його і зробила гучну заяву

18:00

Чи отримають повістку швидше ті, хто оновив дані через "Резерв+" - Міноборони

17:53

РФ погрожує підривом двох величезних дамб: яка справжня мета окупантів

17:31

Чутки про замах на директора Rheinmetall: в Німеччині звернулись до Росії

17:23

Частині українців доведеться платити за електрику більше: що сталося

17:19

Як без холодильника зберегти продукти: їжа не пропаде під час довгих відключеньВідео

17:18

Максим Галкін вразив вчинками на розкішному весіллі українців - що зробив

17:17

Втратили усю техніку: в армії РФ патова ситуація на одному з напрямків Донеччини

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти