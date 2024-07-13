Зеленський поїде до Великої Британії та відвідає Ірландію: у чому мета візиту

Переговори в палаці Бленгейм будуть присвячені Україні, безпеці та демократії.

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Минулого тижня Зеленський зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію та в суботу вранці здійснить свій перший візит до Ірландії.

Як пише The Guardian, Зеленський виступить у Бленхеймському палаці перед європейськими лідерами, які зберуться для обговорення ситуації в Україні, європейської безпеки та демократії.

Також у Зеленського запланована зустріч з ірландським міністром закордонних справ Саймоном Гаррісом.

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Очікується, що Ірландія, яка тривалий час дотримується політики військового нейтралітету, але надає Україні нелетальну допомогу, запропонує велику підтримку. Зокрема, підтримає зусилля України щодо повернення приблизно 20 тисяч дітей, які були примусово переміщені в Росію та Білорусь.

Минулого тижня президент України зустрівся з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша нагода зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка прагнутиме підтвердити подальшу підтримку з боку Великої Британії.

Ця конференція - четверта зустріч Європейського політичного співтовариства, колективу, створеного після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, який був дітищем французького президента Еммануеля Макрона.

Конференція покликана сприяти зміцненню зв'язків між лідерами країн ЄС і країн, що не входять до ЄС, у неформальній обстановці.

Попередні конференції відбулися в Іспанії, Молдові та Чеській Республіці.

Крім Великої Британії, запрошено країни, які не є членами ЄС, а саме - Норвегію, Ісландію, Грузію, Косово, Сербію, Албанію і Туреччину, хоча Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, який не був присутнім на попередніх самітах, не підтвердив свою участь.

Зустріч Зеленського і Стармера - останні новини

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Зокрема, йшлося про практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ на тлі початку поставок в Україну літаків F-16.

11 липня видання Bloomberg писало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території країни-агресора Росії. Таким чином, Страмер підтвердив, що він продовжить політику попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка Главреда

12 липня ЗМІ писали, що Велика Британія не давала Україні дозволу на використання далекобійних ракет Storm Shadow для завдання ударів по території країни-агресора. На Даунінг-стріт заявили, що політика уряду "не змінилася" щодо розгортання ракет великої дальності попри коментарі прем'єр-міністра, які припускали, що він послаблює обмеження на використання ракет.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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