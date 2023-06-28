Зеленський несподівано мокнув Раду канабісом: "Легалізуйте нарешті!"

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді України закликав парламентарів нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.
"Щоб усім нашим громадянам, українкам і українцям, не довелося терпіти біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу", - заявив він з трибуни. Депутати і члени уряду при цьому підтримали пропозицію оплесками.
При цьому, Зеленський підкреслив, що слід налагодити контрольоване виробництво медичного канабісу в Україні.
"Ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження і контрольоване українське виробництво", - підкреслив він.
Що таке медичний канабіс?
Медична марихуана або медичний канабіс - використання канабіноїдів для того, щоб лікувати хвороби або купірувати їх симптоми. Використовується при нудоті або при хіміотерапії, для поліпшення апетиту у хворих на СНІД, а також проти хронічних болів і м'язових спазмів, має протипухлинну дію. Медичну марихуану курять, в тому числі за допомогою вапоризаторів, або вживають у вигляді екстрактів або оральних спреїв (набіксімолс). Доступні синтетичні канабіноїди такі як дронабінол і набілон, пише Вікіпедія.
Ряд наукових досліджень говорить про користь препаратів на основі компонентів канабісу для хворих з важкими станами.
Медичний канабіс: чому з цим складно в Україні
В Україні питання медичного канабісу періодично викликає гострі дискусії. Противники заявляють про ризики зростання рівня наркоманії, лобісти ж відзначають, що у воюючій країні з величезною кількістю людей з ПТСР це необхідно. У 2020 році міжфракційна група в українському парламенті підготувала проект закону про легалізацію медичного канабісу. Він був внесений на позачергове голосування Верховної Ради в липні 2021 року. Але Рада його не підтримала - "за" проголосували всього 184 голосів депутатів з необхідних 226.
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