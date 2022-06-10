"Мені не подобається": Комаровський висловився щодо легалізації медичного канабісу

Кандидат медичних наук пояснив, в яких випадках пацієнту можуть виписати такий препарат.
У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу. Відомий доктор Євген Комаровський пояснив, чому він за та проти цього рішення.
"У нашій країні тепер можна легально продавати канабіс і навіть курити марихуану?"- запитують багато українців. Адже новий закон передбачає ліцензування господарської діяльності, яка дозволяє культивувати та вирощувати канабіс на території України.
"Не плутайте дві дії: "дозволити курити марихуану" та "використовувати препарати медичного канабісу". Є низка хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні. Причому медична марихуана - це такі сорти, яким потрібна особлива обробка", - сказав експерт програми "Ранок з Україною" в ефірі Індиго TV.
читайте такожКомаровський: якби Путін "ненавмисно" помер від інфаркту або інсульту, весь світ зітхнув би з полегшенням
Кандидат медичних наук пояснив, у яких випадках пацієнту можуть виписати такий препарат. Це деякі онкологічні хвороби, всі хвороби, які супроводжуються тремтінням і спазмом м'язів, а також значна кількість проблем з психікою, деякі види депресії та панічний синдром.
"Каннабіс дуже ефективний при посттравматичному стресовому розладі. Тому зараз - під час війни-препарати на його основі потрібні Україні. Їх необхідно легалізувати і широко використовувати", - додав Євген Комаровський.
На його думку, будь-який лікар з ліцензією на надання допомоги людям повинен мати право виписувати такі медичні засоби. Тому експерт згоден з 1/3 цього закону: він підтримує можливість придбати їх тим людям, яким це вкрай необхідно під час лікування.
"Але мені не подобається, що в країні з корупцією з'являється новий об'єкт для продажу, дозвіл на вид діяльності і ліцензія. І все це приймається замість широкої суспільної дискусії і до того, як ми перемогли корупцію", - додав доктор Комаровський.
Легалізація марихуани
Раніше Главред писав про те, що Верховна Рада 13 липня минулого року провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи відправили на доопрацювання авторам відповідний законопроект № 5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.
Документ за основу підтримали лише 184 нардепи. На його направлення на доопрацювання в Комітет також не вистачило голосів.
Ще в жовтні 2020 року в офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.
В Україні 9 квітня був узаконений медичний Каннабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксімолс, Набілон і Дронабінол, йдеться на сайті уряд.
Читайте також:
- Сказав правду-ворог народу: Комаровський, Єфросиніна та інші потрапили в "чорний список" Росії
- Доктор Комаровський розповів, чому чекає смерті Путіна: "поки здоров'я хоч трохи залишилося"
- Комаровський закликав не панікувати через віспу мавп: "чіпляються за неї, щоб відволіктися від війни"