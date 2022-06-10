"Мені не подобається": Комаровський висловився щодо легалізації медичного канабісу

Комаровський висловився про легалізацію марихуани / скріншот

У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу. Відомий доктор Євген Комаровський пояснив, чому він за та проти цього рішення.

"У нашій країні тепер можна легально продавати канабіс і навіть курити марихуану?"- запитують багато українців. Адже новий закон передбачає ліцензування господарської діяльності, яка дозволяє культивувати та вирощувати канабіс на території України.

"Не плутайте дві дії: "дозволити курити марихуану" та "використовувати препарати медичного канабісу". Є низка хвороб, при лікуванні яких препарати на основі канабісу дуже ефективні. Причому медична марихуана - це такі сорти, яким потрібна особлива обробка", - сказав експерт програми "Ранок з Україною" в ефірі Індиго TV.

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Кандидат медичних наук пояснив, у яких випадках пацієнту можуть виписати такий препарат. Це деякі онкологічні хвороби, всі хвороби, які супроводжуються тремтінням і спазмом м'язів, а також значна кількість проблем з психікою, деякі види депресії та панічний синдром.

"Каннабіс дуже ефективний при посттравматичному стресовому розладі. Тому зараз - під час війни-препарати на його основі потрібні Україні. Їх необхідно легалізувати і широко використовувати", - додав Євген Комаровський.

На його думку, будь-який лікар з ліцензією на надання допомоги людям повинен мати право виписувати такі медичні засоби. Тому експерт згоден з 1/3 цього закону: він підтримує можливість придбати їх тим людям, яким це вкрай необхідно під час лікування.

"Але мені не подобається, що в країні з корупцією з'являється новий об'єкт для продажу, дозвіл на вид діяльності і ліцензія. І все це приймається замість широкої суспільної дискусії і до того, як ми перемогли корупцію", - додав доктор Комаровський.

Легалізація марихуани

Раніше Главред писав про те, що Верховна Рада 13 липня минулого року провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи відправили на доопрацювання авторам відповідний законопроект № 5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, наукової та науково-технічної діяльності.

Документ за основу підтримали лише 184 нардепи. На його направлення на доопрацювання в Комітет також не вистачило голосів.

Ще в жовтні 2020 року в офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.

В Україні 9 квітня був узаконений медичний Каннабіс, тепер можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксімолс, Набілон і Дронабінол, йдеться на сайті уряд.

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