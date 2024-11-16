Зеленський назвав кількість солдатів КНДР, яких кинули на війну з Україною

На території Курської області перебувають понад 11 тис. північнокорейських солдатів, каже президент.

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Президент оцінив співпрацю РФ із КНДР / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Army (ілюстративне фото)

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У Курській області перебувають понад 11 тис. північнокорейських солдатів

Активним учасником війни проти України є Іран

Наскільки далі піде співпраця Росії та Північної Кореї, залежить від того, як реагуватиме світ, поки він реагує недостатньо, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Як буде далі, наскільки глибоко це піде, я вважаю, що це залежить дійсно від того, як буде реагувати світ. Світ реагує недостатньо, щоб Путін не прийняв рішення і не запросив ще більше північнокорейської армії на територію війни проти України", - сказав він в інтерв'ю "Суспільному".

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Президент нагадав, що на території Курської області перебувають понад 11 тис. північнокорейських солдатів, окрім цього КНДР передала Росії щонайменше 3,5 мільйона артилерії 155-го калібру, а також ракети.

Глава Української держави також вважає, що активним учасником війни проти України є Іран, оскільки він надав Росії і побудував на її території заводи для виробництва "шахедів".

Крім цього, за словами президента, він упевнений, що іранці на території РФ навчали росіян керувати дронами.

"Перші атаки іранських дронів проти України, українського населення, вбивчі результати. Чи були там (у РФ - ред.) іранці? Я впевнений, так, згідно з розвідкою", - підкреслив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський назвав, скільки військових КНДР перебуває в Курській області. Курська операція допомогла звільнити українських захисників із полону.

Як повідомлялося раніше, війська КНДР можуть не виправдати надій РФ. Раніше Північна Корея не посилала великих сухопутних військ за кордон.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українська розвідка зафіксувала в Курській області РФ вже 11 тисяч військових КНДР. Їх кількість на території регіону збільшується.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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