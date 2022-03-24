Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, але не збирається виконувати кремлівські ультиматуми

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з господарем Кремля Путіним / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою країни-агресора Росії Володимиром Путіним, проте не має наміру виконувати російські ультиматуми.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

За словами Зеленського, він був готовий до зустрічі з Путіним впродовж усіх останніх років, коли вже був президентом України.

"Адже війна в нашій країні триває вже 8 років, хоча раніше Росія й заявляла всьому світу, що їх немає на нашому Сході. Впродовж місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі і зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Всім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Главред, зустріч президентів України та Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - можлива, але лише за умови виходу на якийсь підсумковий документ, заявила 24 березня спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов вважає, що переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні, оскільки позиції України та Росії прямо протилежні. За його словами, найімовірніше, сторони просто обміняються ультиматумами.

Читайте також: