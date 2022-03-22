Зустріч Зеленського та Путіна допоможе зупинити війну РФ проти України – Офіс президента

Сторони ведуть підготовку зустрічі Зеленського та Путіна - Подоляк / колаж УНІАН

Ключові рішення щодо завершення війни Росії проти України можуть бути ухвалені тільки на зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним. Подібні перемовини можуть стати можливістю для встановлення миру. Зустріч готується, країни-партнери, які хочуть, щоб війна закінчилася, зацікавлені в організації діалогу. Москва припустилася жорстких помилок і повинна більш адекватно оцінювати реалії. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я розумію, що будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн - РФ і України... Безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир. Вона готується і готуватиметься, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато країн, які зацікавлені у тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", - сказав Подоляк у інтерв'ю BBC.

Також він додав, що російська влада, яка протягом 8 років живе за стереотипами, припустилася жорстких помилок і не може цього визнати. Подібна ситуація впливає на перемовини.

"Безумовно, у них дуже важко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років. Виходячи з цієї пропагандистської ілюзії, вони ухвалили свої фатальні рішення і досі не можуть собі сказати: Ми були неправі. Це складно, це впливає на процес перемовин, тому що треба реальний світ оцінювати більш адекватно і прагматично", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може відбутися після того, як робочі групи вироблять низку документів, а обидва президенти ознайомляться зі змістом домовленостей. Конкретної дати, коли можуть відбутися прямі перемовини президентів України і Росії, наразі немає.