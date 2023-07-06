Будівля згоріла вщент: окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині

Внаслідок атаки на вокзалі спалахнула масштабна пожежа, будівля була повністю знищена.

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Окупанти атакували залізничний вокзал на Харківщині/ колаж: Главред, фото: Telegram Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники у четвер, 6 липня, вдарили з артилерії по залізничній станції "Одноробівка" на Харківщині.

Після цього там відбулася масштабна пожежа, вокзал станції зруйновано вщент. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 6 липня близько 11:00 російські військові обстріляли станцію "Одноробівка" Богодухівського району. За попередніми даними, з артилерії. Повністю знищено вокзал станції, відбулась масштабна пожежа", – йдеться у повідомленні.

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Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

У прокуратурі повідомили, що було розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти атакували залізничний вокзал на Харківщині/ Telegram Харківська обласна прокуратура

Окупанти атакували залізничний вокзал на Харківщині/ Telegram Харківська обласна прокуратура

Ракетний удар РФ по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули чотири людини. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Вік загиблих – від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

У РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами Калібр. У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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