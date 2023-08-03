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"Засиплять тілами Європу": Самусь розкрив плани Путіна на найближчий рік

Анна Ярославська
3 серпня 2023, 10:47 оновлено 3 серпня, 11:02
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Путін нічим не ризикує. Він вже і так військовий злочинець. Його план - довести ситуацію до такого абсурду, щоб вийти сухим з води.
Михайло Самусь, Путін, війна в Україні
Коли окупанти закріпляться в Україні, то зможуть розкручувати ситуацію в інших країнах, вважає Самусь / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін спробує максимально використовувати період до виборів нового президента США для того, щоб реалізувати свій задум щодо хаотизації Африки, Європи та примусу України підписати якісь "Мінські домовленості". Коли окупанти закріпляться в Україні, то зможуть "розкручувати" ситуацію в інших країнах, наприклад, окупувати країни Балтії. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Вибори в США відбудуться восени 2024 року, але новий президент прийде до влади лише на початку 2025-го, "тобто до цього моменту Путіну, грубо кажучи, ще треба дожити".

"Що буде потім - це вже буде інша епоха. Якщо ми до того моменту викинемо всіх загарбників, і до влади прийде Трамп, то повірте мені, він перший прилетить до Києва, і скаже, що в захваті від Зеленського. Тому що з переможцями всі хочуть розмовляти. Хто буде після виборів – подивимося. Тут важливо, якими будуть умови під час передвиборної кампанії, які зумовлять те, хто прийде до влади", - сказав Самусь.

Також експерт прокоментував ситуацію в Сувалкському коридорі. За його словами, сили, які Росія може там застосувати, залежатимуть від реакції НАТО.

"Спочатку це можуть бути гібридні дії. Далі, якщо Захід це проковтне, то тоді їх можна просто заводити колонами. У Калінінграді є угруповання військ - воно під виглядом сил "Союзної держави" заводиться в Білорусь. В цей час в коридорі створюється певна зона безпеки, тобто нейтральна зона, де союзна держава "забезпечує стабільність". Якщо НАТО це допустить, це буде дуже погано. Тому що Сувалкський коридор фактично перетинає будь-яку логістику між країнами Балтії та іншими країнами НАТО. Тобто наступним кроком буде окупація країн Балтії", - пояснив Самусь.

Він додав, що якраз зараз формуються ті умови, на яких буде реалізовуватися цей "геніальний" план РФ щодо розхитування ситуації".

"Якщо Захід зараз вдарить по морді, жодної кризи не буде. Якщо ж вони будуть відступати потроху, то буде величезна криза в Сувалкському коридорі, потім в країнах Балтії, а потім – побачимо. Коли почне розвалюватися НАТО, там будуть можливі будь-які варіанти", - вважає він.

Що стосується України, то тут країна-агресор вже не намагається окупувати нові території. У РФ розуміють, що ЗСУ зараз - це найсильніша армія в Європі. Максимум, що окупанти можуть зробити – це налаштувати оборонних ліній і все замінувати, щоб українська армія не змогла відвоювати свої території.

Коли окупанти максимально закріпляться в Україні, то далі зможуть починати розкручувати конфлікти на інших територіях. За словами Самуся, восени в РФ буде мобілізація - наберуть щонайменше 500 тисяч осіб, які будуть вливатися на фронт ближче до зими. Оскільки до виборів в США у Росії є ще рік, вони можуть провести ще кілька хвиль мобілізації та набрати 2 мільйони осіб.

"Якщо Європа буде слабкою, вони засиплять тілами Європу. Тому що Путін насправді нічим не ризикує. Він вже і так військовий злочинець. Його план - довести це до такого абсурду, коли НАТО розвалиться і Путіну дозволять вийти з сухим з води, а з путінського режиму знімуть санкції та повернеться "business as usual". Тобто навіть такі плани у них існують. Для нас це нонсенс, але в Європі можна знайти політиків, які вважають, що це можливо", - резюмував Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Дивіться повне інтерв'ю Михайла Самуся Главреду:

"Вагнерівці" висунулися в бік Сувалкського коридору

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад 100 найманців ПВК "Вагнер" попрямували в бік Сувалкського коридору, під Гродно (Білорусь).

Він вважає, що, "ймовірно, вони будуть маскуватися під білоруських прикордонників і будуть допомагати нелегалам проникати на територію Польщі, дестабілізувати Польщу, але також, ймовірно, спробують проникнути в Польщу, прикидаючись нелегалами, і це створює додаткові ризики".

Раніше російський диктатор Володимир Путін вигадав, що Польща і Литва нібито "хочуть окупувати Україну". Він вирішив вибухнути погрозами на адресу Варшави.

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам, чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - сказав глава Кремля.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Путіним придумав, що бойовики ПВК Вагнер нібито "хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува". Крім того, Лукашенко заявив, що НАТО й Польща "хочуть відрубати Захід України". Білорусь, мовляв, "не допустить такого сценарію".

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