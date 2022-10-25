Застрелили через двері: з'явилися деталі страти окупантами РФ відомого диригента в Херсоні

Юрій Керпатенко / Факти

Стали відомі подробиці жорстокого вбивства російськими окупантами в Херсоні відомого диригента обласної філармонії Юрія Керпатенка.

Як розповіли його друзі і знайомі, окупанти планували пропагандистські акції і хотіли, щоб в них брав участь камерний оркестр "Гілея", диригентом якого і був 46-річний українець. За відмову співпрацювати окупанти РФ прийшли в будинок музиканта і застрелили його через двері, пишуть Факти.

Як розповіли знайомі вбитого рашистами диригента, того дня він перебував удома разом зі своєю коханою. Вона в той злощасний день вона стала свідком розстрілу коханого і отримала поранення, з яким потрапила в лікарню.

Відзначається, що після 24 лютого Юрій Керпатенко прийняв рішення залишитися в рідному місті. У березні туди зайшли російські військові. З соцмереж видно, що диригент активно підтримував Україну і ЗСУ.

Є інформація, що Юрія окупанти кілька разів запрошували до філармонії, спілкувалися, пропонували співпрацю, однак він відмовлявся. Диригентом навіть займалися головорізи з ФСБ, але він теж був непохитний, бо не хотів своїми концертами популяризувати брехню про "мирне і спокійне" життя в Херсоні під окупацією Росії. За це рашисти прийшли в його будинок і застрелили через двері, пише видання.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська розстріляли диригента місцевої філармонії прямо в його будинку.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними співпрацювати", - написала журналістка Ваніна.

Як зазначила журналістка, причиною вбивства стало те, що диригент відмовився співпрацювати з окупантами. Росіяни постійно йому погрожували, кажучи:"ми до тебе ще прийдемо".

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