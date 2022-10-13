Стратили у власній оселі: "визволителі" розстріляли диригента Херсонської філармонії

Окупанти розстріляли диригента Херсонської філармонії / Reuters

Російські окупаційні війська продовжують коїти звірства на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Херсоні рашисти розстріляли диригента місцевої філармонії прямо у його будинку. Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Ваніна у Facebook.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними співпрацювати", - пише Ваніна.

Як зазначила журналістка, причиною вбивства стало те, що диригент відмовився співпрацювати з окупантами. Росіяни постійно йому погрожували, кажучи: "Ми до тебе ще прийдемо".

І вони прийшли. Вдерлися до чоловіка додому і прямо там його розстріляли.

Кореспондентка додала, що більше інформації про вбивство їй не вдалося дізнатися, оскільки цивільне населення Херсону дуже налякане і боїться розповідати про те, що там коїться.

"Мені б хотілося, щоб вся Україна про це знала. Це був дуже талановитий диригент, а особливо аранжувальник", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше в селі Стрілече Харківського району російські загарбники розстріляли з танка цивільне авто.У цьому селі медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні. Їм вдалося евакуювати 30 пацієнтів з понад 600, які перебували у закладі. Проте окупанти вдарили якраз тоді, коли медики намагалися вивезти інших.

Також повідомлялося, що у Куп'янському районі Харківської області виявлено тіла 20 осіб, які загинули в результаті обстрілу російських окупантів. Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні.

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