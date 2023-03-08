Змусили копати собі могилу: активіст помітив моторошну деталь розстрілу українського військового

Поряд із жорстоко розстріляним українським захисником лежала лопата, а біля нього була вирита яма.

Активіст помітив моторошну деталь розстрілу українського військового / Facebook/GeneralStaff.ua, УНІАН

Російські окупанти, які взяли у полон українського військового Олександра Мацієвського і потім безжалісно його розстріляли через слова "Слава Україні", ймовірно, змусили захисника копати собі могилу. Про це розповів активіст Сергій Стерненко.

Так, Стерненко відзначив жахливу деталь на відеозаписі: поряд із жорстоко розстріляним українським захисником лежала лопата, а біля нього була вирита яма. Ймовірно, російські окупаційні війська змусили захисника України копати собі могилу.

"Не одразу на це звернули увагу. Але нашого військового перед розстрілом за слова "Слава Україні" змусили копати собі могилу. На скріні видно і лопату, і вириту яму", - написав Стерненко.

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Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі:" Слава Україні!"Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова:" Герою слава! Героям слава! Україні слава!"І ми знайдемо вбивць", - заявив він у відеозверненні.

Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини. Крім того, омбудсмен Дмитро Лубинець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам і колегам з різних країн світу.

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