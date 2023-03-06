"Ми знайдемо вбивць": Зеленський зажадав жорсткого покарання за розстріл військового

Володимир Зеленський заявив, що окупанти вбивають за одне слово і мрію про Україну.

Володимир Зеленський, вбивство українського полоненого / скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео з розстрілом окупантами українського військового, який сказав "Слава Україні".

У вечірньому відеозверненні Зеленський заявив, що Україна обов'язково знайде вбивць.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі: "Слава Україні!". Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!". І ми знайдемо вбивць", - сказав президент.

відео дня

Зеленський додав, що окупанти вбивають за одне слово і мрію про Україну.

Розстріл українського військового

У понеділок, 6 березня, в мережі почало поширюватися відео, на якому український військовий, той, хто потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні".

Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна помститься за смерть героя.

Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Крім того, омбудсмен Дмитро Лубинець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам і колегам з різних країн світу.

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