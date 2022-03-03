Захисники України вийшли на лінію держкордону на Сумщині – Данілов

Українські військові вийшли на лінію держкордону на Сумщині/ УНІАН

Українські військовослужбовці вийшли на лінію державного кордону в Сумській області вперше від початку широкомасштабної агресії Росії проти України.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", – написав Данілов.

Він зазначив, що українські прикордонники відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зранку 3 березня записав відеозвернення до українців. У ньому поведінку Володимира Путіна та російських армійців президент України назвав "манією величі" та "гострим припадком агресії". Звертаючись до Путіна, він наголосив, що "немає такого бункера, щоб пережити відповідь Бога".

Також президент України розповів, що в нашу державу вже направляються перші з 16 тисяч іноземних добровольців, які допоможуть боротися з Росією. Він додав, що Україна щодня отримує озброєння від партнерів.

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