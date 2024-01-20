Жорсткі бойові зіткнення: Зеленський назвав 'найгарячіші' ділянки фронту

Тільки за добу на фронті сталося більше сотні бойових зіткнень, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ОПУ

Україна готує подальшу роботу з ключовими партнерами щодо конкретної оборонної підтримки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний всім друзям України в світі, хто розуміє, що поле бою не може просто почекати і що порятунок життів не може бути відкладено, і всім, хто намагається прискорити рішення, які потрібні - потрібні саме зараз", - сказав він в ході відеозвернення.

відео дня

Президент зазначив, що тільки за одну минулу добу на фронті сталося більше сотні бойових зіткнень - інтенсивних боїв.

"Найбільш жорстко - в Авдіївці, Мар'їнський напрямок - Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Куп'янський напрямок наш, Херсонський напрямок - в Кринках", - повідомив він.

Президент вважає, що стійкість України зараз критично важлива, а у Росії не повинно бути ілюзій, ніби їй щось вдасться.

"Дякую кожному нашому воїну, всім в Україні, хто бореться зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік", - сказав президент України.

"Сьогодні Україна згадує захисників Донецького аеропорту - однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію. Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми всі повинні усвідомлювати цю свою силу. І ми повинні перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запам'ятало, що ніколи і нічого воно більше не отримає", - переконаний президент.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили позиції РФ під Авдіївкою. Вдалими діями відзначилася президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська в складних погодних умовах посилюють наступ - хочуть прорватися вперед і отримати нові позиції до президентських виборів в Росії.

Крім іншого, російська окупаційна армія посилила артилерійські обстріли, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман розповів про посилення наступу російських окупантів на Авдіївському напрямку, для ЗСУ існує загроза.

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