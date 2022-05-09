Страх дійшов до комбатів: війська РФ ігнорують накази йти у наступ в Україні – Пентагон

Наступати вже бояться й командири батальйонів армії РФ/ Reuters

Російські військові відмовляються виконувати накази і йти у новий наступ проти українських воїнів на Донбасі. Випадки невиконання наказу про наступ уже були зафіксовані навіть на рівні командування батальйонів.

Про це заявили у Міністерстві оборони США, пише CNN. Як розповів високопоставлений представник американського оборонного відомства, під час нового наступу на Донбасі відмовлялися виконувати накази офіцери середньої ланки, аж до рівня батальйону. У деяких випадках вони все ж їх виконували, проте не з тією ретельністю, якої від них очікувало воєнне керівництво.

За словами представника Пентагону, в російської армії були проблеми з морально-психологічним станом особового складу ще з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

Крім цього, в армії РФ в Україні є серйозні проблеми з логістикою, і це дуже уповільнює просування окупантів вперед.

Також представник Пентагону зазначив, що на українських територіях зараз перебуває 97 батальйонно-тактичних груп (БТГ) російських військ.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, стало відомо про загибель в Україні ще одного офіцера старшого складу російської армії – Олександра Блінова. У списку загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ він став уже 40-м.

При цьому напередодні стало відомо, що у боях під Харковом українські бійці ліквідували ще одного старшого офіцера російської армії – підполковника Фезула Бічікаєва. Він якраз перед таким важливим для Путіна 9 травня поповнив список загиблих в Україні офіцерів старшого складу армії РФ – у списку він став 39-м.

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