Українські військові тримають оборону лише в окопах, адже будинків там уже не залишилось.

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Що відбувається на Запорізькому напрямку / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: deepstate

Заступник командира 65-ї окремої механізованої бригади Тарас Михальчук з позивним "Іспанець" повідомив, що селище Роботине на Запоріжжі стало "сірою зоною".

В інтерв'ю для "Української правди" він зазначив, що Роботиного, як "населеного пункту такого немає, він щез: це просто пряма ділянка - на ній можна поле орати".

Українські війська тримають оборону в окопах, адже будинків там уже немає.

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"А колись тут школа була, до ста хат, церкви не було, вона в Новопокровці - 10 км на північний схід від Роботиного, де зараз ворог. Таке маленьке село. Роботине не захоплене, воно в "сірій зоні", там і наші сили є, і їхні", - повідомив Михальчук.

За його словами, Роботине стало "сірою зоною" приблизно 13-17 травня. Боєць пояснив, що до цього призвів снарядний голод.

Що відомо про "Українську правду"? Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. У березні 2022 року ІМІ рекомендував інтернет-ЗМІ "Українська правда", як достовірне медіа, якому можна довіряти, передає Вікіпедія.

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