"Путін, його діти й онуки не будуть спокійно відпочивати": жорстка заява Зеленського

Володимир Путін не буде "спокійно відпочивати і в цьому світі, і в іншому", сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
"Ні його діти, ні його онуки. Так, ми не терористи,і тому це будуть кримінальні судові процеси, і обов'язково буде відповідальність", - сказав він.
"Відповідальність повинна бути, тому що після цього терору прийдуть інші повторення, автократії, агресії. Значить, так можна, якщо немає ніяких наслідків", – сказав Зеленський.
Він уточнив, що говорить "про справедливість, а не про відплату. А справедливість повинна бути в вироках. У конкретних роках і в конкретних місцях, де вони повинні провести довгу, дуже вірю в справедливість, довгу багаторічну відпустку".
"Моральний дух утримує бажання українців бути вільними. І за свободу, і за права людей, і за свій вибір, як ти хочеш жити, кого ти хочеш вибирати, кого ти хочеш любити, де хочеш відпочивати. Ось за цей вибір , саме за свободу і бореться український народ", - підкреслив Зеленський.
Раніше Зеленський заявив про те, що диктатор Володимир Путін вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем і кризами. "Фактично Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни і конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі. І він не зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленському передали послання від Байдена. Делегація США привезла президенту Зеленському в Давос послання від президента США Джо Байдена із закликом перейти до оборони у війні, пише Bloomberg.
У Білому домі раніше повідомили, що Україна гостро потребує допомоги США, але вона поки "на паузі". Атаки окупантів по Україні посилюються. Потреба в наданні українцям допомоги є дуже гострою, особливо взимку. Тому допомогу потрібно відновити.
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