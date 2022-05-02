Кирієнко замість Суркова та план Путіна щодо захоплення Донбасу: в ГУР оцінили сценарій Кремля

Путін наразі не прийняв остаточного рішення про "приєднання" Донбасу до Росії - ГУР / Фото Reuters

Російський президент Володимир Путін ще не прийняв остаточного рішення щодо того, чи потрібно "приєднувати" Донбас до Росії. Втім, певні кроки для цього Москва вже зробила. Йдеться про зміну куратора з помічника глави РФ Владислава Суркова на заступника глави адміністрації президента Сергія Кирієнка. Крок свідчить про те, що Москва вже не розглядає регіон як закордонну територію. Однак остаточне рішення залежатиме від багатьох факторів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

У інтерв'ю НВ він розповів про те, що Путін наразі остаточно не визначився з подальшими діями щодо Донецької та Луганської областей. Зміна кураторства з Суркова на Кирієнко, втім, показує, що якиісь кроки до "приєднання" регіону Москва вже зробила. Але остаточного рішення немає.

читайте такожНовий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над Заходом"Наразі вони ще на розвилці. Тобто не вони, а він, — президент РФ: там одна людина вирішує. Він не прийняв остаточного рішення: або намагатися прийняти так званий Донбас до складу Росії, або залишати його якоюсь третьою територією. Однак певні кроки вже зроблені. Серед них найголовніший - перехід кураторства [над проектом "ЛДНР"] від пана Суркова [Владислав Сурков - експомічник президента РФ], який відповідав за закордонні території, до першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. Це безпосереднє керівництво з Кремля. Це ніяке не керівництво зарубіжними територіями. Вони готуються до цих процесів, але остаточного рішення ще немає", - вважає Буданов.

Втім, на думку керівника розвідки України, рішення Кремля залежить від багатьох факторів. Росії потрібен весь Донбас, оскільки складно буде створити пропагандистську картинку в ситуації, коли одна частина регіону підконтрольна Москві, а інша – Києву.

"Від багатьох факторів. По-перше, їм потрібен весь Донбас. Бо навіть для хворого розуму буде нелегітимно, коли одна частина Донбасу під контролем поки що у них, а інша — ні. Їм потрібен весь Донбас, щоб номінально сказати, що народ Донбасу обрав свій шлях", - підкреслив Кирило Буданов.

Битва за Донбас

Заступник командувача військами Центрального східного округу Росії Рустам Міннекаєв зробив заяву про те, що війська РФ збираються окупувати Донбас, південні регіони України і пробити коридор до захопленого Криму. Окупанти мають намір реалізувати такі, мовляв, завдання в рамках другої фази так званої "спецоперації".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що терміни військових дій Росії проти України можуть залежати від певних моментів. Битвою за Донбас війна, ймовірно, не завершиться. У підсумку війна може тривати до Нового року.

Видання Медуза з посиланням на джерела у Кремлі написали, що РФ має намір провести так звані "референдуми" на окупованих районах Донбасу і на захопленій Херсонщині. У Херсоні нібито планують оголосити "ЛНР", а на Донбасі розігруватимуть "приєднання" до Росії. У Москві не впевнені, що це вигідно російській державі, проте за таку ідею виступає Путін. Втім, все залежить від ситуації на полі бою. Терміни вже переносилися через поразку загарбників на полі бою.

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