Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над Заходом

Кирієнко - перший заступник голови АП РФ, раніше "куратором" питання України у Москві був Козак / Вікіпедія

Росія вирішила поміняти "смотрящего" за окупованими районами Донецької та Луганської областей, і територіями, які російські війська нещодавно захопили. Ним став заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Росіяни подумують про проведення референдуму на окупованому Донбасі, щоб приєднати території і, тим самим, показати росіянам "велику перемогу" Путіна над Заходом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що після поїздки Кирієнка на Донбас два дні тому стало зрозуміло про зміну російської політики "смотрящих" на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

читайте такожВійська Росії можуть піти в нову атаку в червні-липні: нардеп розкрив плани окупантів щодо України"Два дні тому, після того як Кирієнко з'їздив на Донбас, стало зрозуміло, що у Росії повністю змінилася конфігурація "смотрящих" за Донбасом і нещодавно окупованими територіями. Їх куратором став Кирієнко", - сказав Денисенко.

За його словами, росіяни подумують незабаром про проведення "референдуму" на захоплених територіях Донбасу щодо "приєднання" до Росії. Такий крок мають намір видати за "велику перемогу Путіна" над Заходом.

"У короткостроковій перспективі вони (росіяни) думають про проведення "референдуму" на окупованих територіях Донбасу щодо приєднання до Росії і це має бути такою собі великою перемогою Путіна, щоб показати російському народу перемогу над Заходом", - пояснив Денисенко.

Дивіться відео ТСН - Росія в захопленому Херсоні намагається провести "референдум" щодо створення "ХНР"

Росія може готувати на Херсонщині кримський сценарій

На думку Денисенка, наразі у Росії не ухвалили рішення щодо Херсонської області. Однак, цілком ймовірно, вони хочуть запустити в регіоні сценарій Криму. Провести так званий "референдум" щодо "ХНР", після чого "приєднати" область до російської держави.

"Але, судячи з того, що я розумію, вони (росіяни) хочуть зробити історію, як у Криму. Проведення "референдуму" про створення "ХНР" і після цього теж приєднання до Росії... концепт Путіна – розширювати імперію і казати, що це Росія, а не якась квазіреспубліка", - підкреслив Вадим Денисенко.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військ Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що війська Росії мають намір захопити Донбас, південь України і створити коридор до окупованого Криму. Россіяни розглядають таку мету в рамках "другої фази" своєї нібито "спецоперації". Контроль над півднем надасть ще один вихід до анклаву Придністров'я, в якому, на думку російського військового, "утискають російськомовних".

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що тривалість війни Росії проти України може залежати від низки моментів. За його словами, битва за Донбас не стане завершенням військової компанії. Бойові дії можуть тривати до Нового року.

Згідно з джерелами видання Медуза в Кремлі, Росія на середину травня готує так звані "референдуми" на окупованому Донбасі та захопленому Херсоні. Захоплені райони Донецької та Луганської областей збираються "приєднати" до російської держави, а у Херсоні, мовляв, оголосити "ХНР". Підкреслюється, що в адміністрації глави РФ не в захваті від такої ідеї, однак це підтримує Путін. Плани Москви залежать від боїв військ Росії проти армії України. Терміни вже переносилися через програші окупантів.

Главред рекомендує: