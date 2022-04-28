УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над Заходом

28 квітня 2022, 10:10

Кирієнко курируватиме й інші території, які війська РФ окупували в Україні.

Сергій Кирієнко
Кирієнко - перший заступник голови АП РФ, раніше "куратором" питання України у Москві був Козак / Вікіпедія

Росія вирішила поміняти "смотрящего" за окупованими районами Донецької та Луганської областей, і територіями, які російські війська нещодавно захопили. Ним став заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Росіяни подумують про проведення референдуму на окупованому Донбасі, щоб приєднати території і, тим самим, показати росіянам "велику перемогу" Путіна над Заходом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що після поїздки Кирієнка на Донбас два дні тому стало зрозуміло про зміну російської політики "смотрящих" на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

читайте такожВійська Росії можуть піти в нову атаку в червні-липні: нардеп розкрив плани окупантів щодо України"Два дні тому, після того як Кирієнко з'їздив на Донбас, стало зрозуміло, що у Росії повністю змінилася конфігурація "смотрящих" за Донбасом і нещодавно окупованими територіями. Їх куратором став Кирієнко", - сказав Денисенко.

За його словами, росіяни подумують незабаром про проведення "референдуму" на захоплених територіях Донбасу щодо "приєднання" до Росії. Такий крок мають намір видати за "велику перемогу Путіна" над Заходом.

"У короткостроковій перспективі вони (росіяни) думають про проведення "референдуму" на окупованих територіях Донбасу щодо приєднання до Росії і це має бути такою собі великою перемогою Путіна, щоб показати російському народу перемогу над Заходом", - пояснив Денисенко.

Дивіться відео ТСН - Росія в захопленому Херсоні намагається провести "референдум" щодо створення "ХНР"

Росія може готувати на Херсонщині кримський сценарій

На думку Денисенка, наразі у Росії не ухвалили рішення щодо Херсонської області. Однак, цілком ймовірно, вони хочуть запустити в регіоні сценарій Криму. Провести так званий "референдум" щодо "ХНР", після чого "приєднати" область до російської держави.

"Але, судячи з того, що я розумію, вони (росіяни) хочуть зробити історію, як у Криму. Проведення "референдуму" про створення "ХНР" і після цього теж приєднання до Росії... концепт Путіна – розширювати імперію і казати, що це Росія, а не якась квазіреспубліка", - підкреслив Вадим Денисенко.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військ Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв раніше зробив заяву про те, що війська Росії мають намір захопити Донбас, південь України і створити коридор до окупованого Криму. Россіяни розглядають таку мету в рамках "другої фази" своєї нібито "спецоперації". Контроль над півднем надасть ще один вихід до анклаву Придністров'я, в якому, на думку російського військового, "утискають російськомовних".

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що тривалість війни Росії проти України може залежати від низки моментів. За його словами, битва за Донбас не стане завершенням військової компанії. Бойові дії можуть тривати до Нового року.

Згідно з джерелами видання Медуза в Кремлі, Росія на середину травня готує так звані "референдуми" на окупованому Донбасі та захопленому Херсоні. Захоплені райони Донецької та Луганської областей збираються "приєднати" до російської держави, а у Херсоні, мовляв, оголосити "ХНР". Підкреслюється, що в адміністрації глави РФ не в захваті від такої ідеї, однак це підтримує Путін. Плани Москви залежать від боїв військ Росії проти армії України. Терміни вже переносилися через програші окупантів.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії Кремль МВД Вадим Денисенко новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниБуде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для України Гороскоп на сьогодні, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мріїГороскоп на сьогодні, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мрії У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистівУ РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистів Накрили артою, добили в ближньому бою: королівська бригада ЗСУ "покришила" найманців ВагнераНакрили артою, добили в ближньому бою: королівська бригада ЗСУ "покришила" найманців Вагнера "Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході
Підтримайте Главред

Останні новини

10:59

"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на Симоньян

10:53

"Що за дикість?": Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко

10:30

Гороскоп на завтра 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача

10:19

Екс-холостяк зробив пропозицію своїй дівчині, на 17 років молодшій за нього

10:10

Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над ЗаходомВідео

Реклама
10:04

"Я старий, але все одно оккупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронтВідео

09:48

Панін покаявся перед Пугачовою або Галкіним

09:43

Війна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - голова британського МЗС

09:12

У російсько-українській війні стався перелом: світ вирішив гуртом мочити Росію в сортиріПогляд

09:05

Копійчаний народний засіб: як використовувати соду в господарстві

09:00

Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі: "тоді я його підтримувала"

08:49

Україні вирішувати, чи переносити війну на територію Росії - держсекретар Блінкен

08:33

"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в УкраїніВідео

08:20

Українська армія видовищно знищила склади росіян на півдні: немає півсотні росіян і 14 машин

07:48

"Крейсер "Москва" цьому свідок": Гіркін впевнений, що Кримський міст приречений на знищення

07:18

"Кати з Богданівки": з'явилися імена і фото окупантів, які знущалися з українців під КиєвомВідео

06:31

Зі Стамбула до Відня: чому переговори України та Росії можуть переїхатиПогляд

06:25

"В СРСР їх би розстріляли за таку війну": Арестович розповів про ганьбу армії Путіна під ХарковомВідео

05:32

Гороскоп на травень 2022 року для Терезів: зоряний час для незаміжніх і зцілення для всіхВідео

05:00

Путін залякав усіх, а Захід мовчав: експерт пояснив, чому Росія зважилася напасти на УкраїнуВідео

Реклама
04:33

Інфаркт міокарда: які симптоми не пов'язані з болем у грудях

04:09

Військовий експерт розповів, які цілі ніс із собою саміт країн Заходу на базі в Раммштайні

03:29

Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом

02:55

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війниВідео

02:27

Дошка ганьби: повний список продажних артистів-розпалювачів війни

01:57

Генерал озвучив три можливі сценарії війни: повністю Україну влаштовує тільки один з нихВідео

01:27

Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта

00:24

Орки випустили по Сумській області більш ніж півсотні снарядів за пів години

00:12

Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

27 квітня, середа
23:40

Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі боїВідео

23:32

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

23:04

Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВідео

22:59

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

22:54

"Нам ніхто нічого не сказав": у родині Позитива сталося гореВідео

22:33

Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

22:23

Чудове відео: "Ой, у лузі червона калина" заспівали по всьому світу

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченоюВідео

22:06

"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативностіВідео

21:40

Журналісти ідентифікували окупантів, які знущалися над священиків на Київщині

21:38

Мінус квоти і мита на експорт: Євросоюз на рік відкриє свою економіку для України - ЗеленськийВідео

Реклама
21:23

Камбербетч розповів, як піклується про сім'ю з України

21:23

За крок до Третьої Світової, або Що означала зустріч у "Рамштайні"Погляд

21:11

Гороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етапВідео

21:10

ООН сформувала команду з евакуації людей з МаріуполяВідео

20:38

Друкують бюлетені: орки готують "референдум" у Херсонській областіВідео

20:35

Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі - РезніковВідео

20:28

Україна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву АрестовичаВідео

20:20

Швейцарія впровадила жорсткі санкції проти Росії

20:04

Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні

19:52

Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти