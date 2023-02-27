Захід підштовхує Україну до звільнення всіх території до осені – Bild

Якщо контрнаступ українських військових буде неуспішним, то Київ можуть схиляти до переговорів з Москвою.

Захід підштовхує Україну до звільнення всіх території до осені/ 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Коаліція західних партнерів може підштовхувати Україну до проведення переговорів з країною-агресоркою РФ у разі, якщо анонсований контрнаступ українських військових виявиться неуспішним.

Попри те, що Захід активно підтримує Україну і надає їй зброю для захисту від російської агресії, західні лідери висунули ультиматум президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела в урядових колах США і Німеччини.

Ультиматум полягає у тому, що Україні дають час до осені для принаймні часткового звільнення своїх територій від російських окупантів.

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"Якщо контрнаступ провалиться, тиск на Київ з метою переговорів з Кремлем помітно посилиться", – зазначають у виданні.

Можливість переговорів України з РФ

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з РФ на даному етапі війни можуть стати для України пасткою. Кремль намагається зображати миротворця, одночасно знищуючи Україну. За словами дипломата, Росія не прагне миру, їй потрібна пауза, щоби відновити військову міць і піти проти України з більшою силою.

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась зазначав, що мета Путіна зараз – "відгризти" ще частину українських територій, а після цього заморозити бойові дії і вимагати перемовин.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Росією і Україною можливі тільки тоді, коли РФ зазнає поразки. За його словами, повна поразка Росії у розв'язаній нею війні проти України – єдина запорука довгострокового і міцного миру в Європі.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal писало, що під час поїздки президента України Володимира Зеленського у Париж в лютому президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вмовляли його погодитись сісти за стіл переговорів з російським диктатором Путіним. Вони хотіли переконати його у тому, що Зеленському буде потрібно відмовитись від ролі військового лідера та перейти до політичних рішень.

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