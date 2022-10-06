"Голову висунути не можемо": окупанти заздрять зброї ЗСУ і називають себе смертниками

Окупанти РФ назвають себе смертниками в Україні / Reuters , Радіо Свобода

Російські окупанти скаржаться на шквальний вогонь Збройних сил України на передовій і констатують перевагу українського озброєння.

Про це окупанти говорять в розмовах, перехоплення однієї з них публікує Служба безпеки України в YouTube.

У розмовах окупанти зізнаються, що бояться висунути голови з окопів, а також відверто називають себе смертниками.

"Вчора нас три рази вертушки відпрацювали (нецензурно, - ред.). ПТУРки щодня (нецензурно, - ред.), Гради... Тут на танках виїжджають на пряму наводку і (нецензурно, - ред.)...", - скаржиться окупант.

За його словами, у росіян немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тому контрактник вважає себе та інших військових РФ смертниками.

"У них (ЗСУ – ред.) є взагалі все! Все взагалі! У нас немає (нецензурно, - ред.)! Я ж кажу, що тут все не так, як думають там, в Росії! Тут по-дорослому, братан!",- додав рашист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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