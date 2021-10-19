Закриття кордонів ЄС для українців: у МЗС роз'яснили ситуацію

Ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвіз / ua.depositphotos.com

Європейський Союз поки що не ухвалював рішення про виключення України із "зеленого" списку безпечних країн. Однак у разі зростання показників захворюваності на коронавірус в Україні, ЄС може прийняти рекомендацію про виключення нашої країни зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати поїздки до Євросоюзу, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, Брюссель переглядає список країн кожні два тижні та коригує його залежно від розвитку епідемічної ситуації.

Ніколенко зазначив, що епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні. Так, за останні тижні ЄС вже істотно скоротив перелік країн із "зеленої зони".

При цьому представник МЗС акцентував увагу на тому, що ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленого" списку не скасовує безвізовий режим, воно лише запроваджує тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки для протидії поширенню COVID-19.

Читайте такжеУ Єврокомісії поставили крапку в чутках про скасування безвізового режиму з Україною"Рішення можуть пізніше переглянути під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться", - сказав Ніколенко.

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Він пояснив, що у разі виключення з безпечного списку Євросоюз не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише дає рекомендацію державам-членам ЄС. Разом з тим, остаточне рішення про дозвіл або обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

"Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені з "зеленого" списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як минулого року", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що актуальна інформація про умови в'їзду громадян України в кожну окрему країну Євросоюзу та інші країни світу доступна на інтерактивній карті МЗС України за посиланням https://tripadvisor.mfa.gov.ua. Карта оновлюється в режимі реального часу.

Як повідомляв Главред, багато країн закрилися для туристів, деякі впускають лише у разі наявності COVID-сертифікатів. Втім, тих, хто зробив антіковідне щеплення, це практично не стосується. Вони ще можуть відпочити, і вибір в цьому досить широкий. Зокрема, туристів з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію приймають у низці країн. Детальніше читайте тут.