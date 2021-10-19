В Україні - антирекорд смертей від COVID-19: за добу жертвами стали понад 500 пацієнтів

За минулу добу в Україні підтвердили 15 579 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській та Харківській областях.
Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 579 жителів країни. Зокрема захворіли 1309 дітей та 282 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 852 людини; летальних випадків - 538; одужали - 7 776 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) та Львівській (959) областях.
З початку прищеплювальної кампанії щепленj 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу - 8 065 760 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 573 564 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 635 480 щеплень.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 837 випадків;
- Вінницька область - 261 випадок;
- Волинська область - 435 випадків;
- Дніпропетровська область - 1203 випадки;
- Донецька область - 899 випадків;
- Житомирська область - 202 випадки;
- Закарпатська область - 184 випадки;
- Запорізька область - 1019 випадків;
- Івано-Франківська область - 213 випадки;
- Київська область - 565 випадків;
- Кіровоградська область - 47 випадків;
- Луганська область - 611 випадків;
- Львівська область - 959 випадків;
- Миколаївська область - 302 випадки;
- Одеська область - 1418 випадків;
- Полтавська область - 593 випадки;
- Рівненська область - 593 випадки;
- Сумська область - 700 випадків;
- Тернопільська область - 437 випадків;
- Харківська область - 1412 випадків;
- Херсонська область - 880 випадків;
- Хмельницька область - 301 випадок;
- Черкаська область - 676 випадків;
- Чернівецька область - 595 випадків;
- Чернігівська область - 237 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 660 273 людини;
- одужали - 2 337 194 людини;
- летальних випадків - 61 348;
- проведено ПЛР-тестів - 13 642 447.
Коронавірус в Україні
Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.
"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.
На сьогоднішній день п'ять регіонів України перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. Це - Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області. Тим не менш, влада не виключає розширення цього списку. Зокрема, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що вже є привід "окреслити" червоним грифом і столицю.
Читайте также"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні КиєваЗа прогнозом Міністерства охорони здоров'я, з середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.
У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер школяр. У підлітка були супутні захворювання. Хлопець навчався в дев'ятому класі. З ускладненнями його госпіталізували в лікарню, проте врятувати дитину медики не змогли.
У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.
Пізніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких повинні обов'язково вакцинуватися проти коронавірусної хвороби. У нову хвилю потраплять, зокрема, листоноші та соцпрацівники.