В Україні - антирекорд смертей від COVID-19: за добу жертвами стали понад 500 пацієнтів

З коронавірусом госпіталізували ще майже 3 тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 579 жителів країни. Зокрема захворіли 1309 дітей та 282 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 852 людини; летальних випадків - 538; одужали - 7 776 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) та Львівській (959) областях.

З початку прищеплювальної кампанії щепленj 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу - 8 065 760 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 573 564 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 635 480 щеплень.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 19 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 837 випадків;

Вінницька область - 261 випадок;

Волинська область - 435 випадків;

Дніпропетровська область - 1203 випадки;

Донецька область - 899 випадків;

Житомирська область - 202 випадки;

Закарпатська область - 184 випадки;

Запорізька область - 1019 випадків;

Івано-Франківська область - 213 випадки;

Київська область - 565 випадків;

Кіровоградська область - 47 випадків;

Луганська область - 611 випадків;

Львівська область - 959 випадків;

Миколаївська область - 302 випадки;

Одеська область - 1418 випадків;

Полтавська область - 593 випадки;

Рівненська область - 593 випадки;

Сумська область - 700 випадків;

Тернопільська область - 437 випадків;

Харківська область - 1412 випадків;

Херсонська область - 880 випадків;

Хмельницька область - 301 випадок;

Черкаська область - 676 випадків;

Чернівецька область - 595 випадків;

Чернігівська область - 237 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 660 273 людини;

одужали - 2 337 194 людини;

летальних випадків - 61 348;

проведено ПЛР-тестів - 13 642 447.

Коронавірус в Україні

Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. За словами Зеленського, він не виключає запровадження повного локдауну в Україні.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми щодня перед цим вибором", - заявив президент.

На сьогоднішній день п'ять регіонів України перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. Це - Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська області. Тим не менш, влада не виключає розширення цього списку. Зокрема, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що вже є привід "окреслити" червоним грифом і столицю.

Читайте также"Пекло": лікар розповів про ситуацію в Олександрівській лікарні КиєваЗа прогнозом Міністерства охорони здоров'я, з середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу помер школяр. У підлітка були супутні захворювання. Хлопець навчався в дев'ятому класі. З ускладненнями його госпіталізували в лікарню, проте врятувати дитину медики не змогли.

У вересні уряд підтримав ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною та не суперечить правам людини.

Пізніше стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України планує ще двічі розширювати перелік професій, працівники яких повинні обов'язково вакцинуватися проти коронавірусної хвороби. У нову хвилю потраплять, зокрема, листоноші та соцпрацівники.