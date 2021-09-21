"Закриємо половину шкіл": Київській області пригрозили жорсткими заходами через посилення карантину

Школи в Київській області можуть піти на карантин / УНІАН

В Україні через посилення карантину і переходу всієї країни в жовту зону адаптивного карантину Київська область може закрити половину шкіл.

Як повідомляється у Facebook Київської обласної державної адміністрації, на сьогодні в них від COVID не вакциновано 80% персоналу.

"На онлайн-навчання цього разу переводити не будуть. Це справедливе і необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні", - підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

Всього в Київській області функціонує 1 255 навчальних закладів, де працює сумарно 52 432 людини. Зараз в регіоні роботу в жовтій зоні зможуть продовжити 653 заклади.

Скільки навчальних закладів у Київській області може працювати під час карантину:

48% дитсадків;

57% шкіл;

48% позашкільних навчальних закладів;

86% закладів професійно-технічної освіти.

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Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет говорив, що школи, де не зробили щеплення від COVID-19 80% вчителів, відправлять або на дистанційне навчання, або на змішаний формат. Однак, за його словами, в школах з вакцинованими викладачами продовжиться навчання при будь-якій ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Головний санітарний лікар України Кузін попереджав, що школи з невакцинованими педагогами працювати не зможуть. Причому не принципово, в якій з епідеміологічних зон знаходиться заклад. При цьому поки немає законодавчих підстав для недопуску вчителів до роботи.