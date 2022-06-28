Захоплення півдня України та окупація Молдови: у ЗСУ розкрили новий план Кремля

Окупанти готуються до відбиття контрнаступу ЗСУ і намагаються закріпитися на вже окупованих територіях.
Російські окупанти не відмовилися від намірів захопити усі південні області України, що дозволить їм надалі отримати сухопутний коридор до Придністров'я і окупувати Молдову, повідомив прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.
"Ми розуміємо, для чого їм весь південь України. Це економічна блокада, тому що морські шляхи є основними для експортно-імпортних операцій. Крім того, південь України - це житниця. Також вони весь час промовляють в медіапросторі своє бажання дійти до т. зв. ПМР з подальшою окупацією Молдови", - сказав він в ефірі телеканалу Еспресо.
Він також зазначив, що окупанти готуються до відбиття контрнаступу ЗСУ і намагаються закріпитися на вже окупованих територіях.
"Ні для кого не таємниця, що ворог намагається закріпитися на вже окупованих територіях. Вони будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Готуються відбивати наш контрнаступ", - підкреслив прес-офіцер.
читайте такожШтурм захлинувся, ворог відступив: ЗСУ відбили атаки РФ на двох напрямках
Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- Захисникам України дали наказ відійти від Сєвєродонецька – Гайдай
- Українська армія вийшла з Сєвєродонецька - журналіст Бутусов
- У Сєвєродонецьку 17-річний підліток возив їжу по підвалах під обстрілами