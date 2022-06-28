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Захоплення півдня України та окупація Молдови: у ЗСУ розкрили новий план Кремля

28 червня 2022, 21:18

Окупанти готуються до відбиття контрнаступу ЗСУ і намагаються закріпитися на вже окупованих територіях.

всу, Одеса
У ЗСУ очікують атаку РФ на південному напрямку/Facebook / 28brigade

Російські окупанти не відмовилися від намірів захопити усі південні області України, що дозволить їм надалі отримати сухопутний коридор до Придністров'я і окупувати Молдову, повідомив прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.

"Ми розуміємо, для чого їм весь південь України. Це економічна блокада, тому що морські шляхи є основними для експортно-імпортних операцій. Крім того, південь України - це житниця. Також вони весь час промовляють в медіапросторі своє бажання дійти до т. зв. ПМР з подальшою окупацією Молдови", - сказав він в ефірі телеканалу Еспресо.

Він також зазначив, що окупанти готуються до відбиття контрнаступу ЗСУ і намагаються закріпитися на вже окупованих територіях.

"Ні для кого не таємниця, що ворог намагається закріпитися на вже окупованих територіях. Вони будують ешелоновану оборону в Херсонській області. Готуються відбивати наш контрнаступ", - підкреслив прес-офіцер.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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