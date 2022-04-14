Війна не закінчиться до 9 травня: експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" все одно чекає провал

Експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" чекає провал / Reuters

Росія до 9 травня може тільки захопити Маріуполь, але вуличні бої продовжаться, а війна на території України закінчиться вже через кілька місяців.

Такий прогноз озвучив військовий експерт Олег Жданов. У коментарі "Обозревателю" він зазначив, що Путін зараз займається "військовим ідіотизмом".

"Це дуже нагадує той етап Другої світової війни, коли загороджувальні загони гнали радянські війська на німецькі кулемети, і ніхто не зважав на втрати. Як співав Висоцький, "нам говорили, потрібна висота, і не шкодуй патронів". Тут абсолютно та ж історія. Путіну потрібна перемога, а якою ціною - йому все одно. Пів країни покладіть, але перемогу мені дайте. 9 травня я хочу провести парад. Примхливий хлопчик з бункера", - зазначив Жданов.

Експерт зазначив, що війська РФ, можливо, візьмуть Маріуполь до 9 травня.

"Але спочатку туди треба перекинути війська, тому що те угруповання, яке там знаходиться, не може взяти Маріуполь більше місяця. Це перше. І друге – я не думаю, що навіть до 9 травня вони встигнуть повністю взяти Маріуполь. Все одно йтимуть вуличні бої. Навіть якщо в центрі або на якійсь вулиці вони встановлять російський прапор, повністю вибити наших звідти буде неможливо", - пояснив Жданов

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні - три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийНа питання, "коли противник може бути розгромлений повністю, коли ми можемо перемогти?", експерт відповів:

"Я думаю, як мінімум, через кілька місяців. Тому що наступати набагато важче, ніж оборонятися".

Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

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