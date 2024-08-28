Захід ЗСУ ще в одну область РФ: Світан зробив цікаву заяву

Розширення плацдарму на території Росії дасть змогу ЗСУ значно поліпшити ситуацію і в Харківській області, каже Світан.

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ЗСУ можуть зайти ще в одну область РФ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан не виключає, що Сили оборони України вже зайшли в Бєлгородську область РФ і можуть зайти в Брянську, передає 24 канал.

Зазначається, що Росія перекидає частину військ на Курщину з південного напрямку окупованих територій України.

На думку Світана, цілком імовірно, що незабаром можна буде побачити рух ЗСУ в напрямку Пологів та Василівки.

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"Ймовірно, підготовка до майбутніх контратак уже відбувається. Уже бої тривають на Курщині, є захід на Бєлгородську область, можливий захід на Брянську", - заявив він.

Експерт також додав, що розширення плацдарму на території Росії дасть змогу ЗСУ значно поліпшити ситуацію і в Харківській області.

"Оптимальний варіант - розширювати цей плацдарм, заходити на Бєлгородську територію і зрізати російські клини на Харківщині", - підкреслив він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Операція ЗСУ в Курській області - що відомо

Нагадаємо, українські військові продовжують просуватись у Курській області. Вони змогли захопити ще декілька населених пунктів. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

Народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що Сили оборони України в ході операції в Курській області змогли нав'язати російській армії власні дії, відкривши новий фронт, який Росія не захищала.

Крім того, операція ЗСУ в Курській області мала на меті не лише змусити РФ перекинути війська зі сходу, але й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю.

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