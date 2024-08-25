'Є два варіанти': полковник СБУ пояснив, як розвиватиметься Курська операція

Полковник СБУ зазначив, що основна ціль Курської операції полягає в тому, щоб змусити російські війська реагувати на бойові дії на новому фронті.

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Полковник СБУ пояснив, як розвиватиметься Курська операція / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap, скріншот із відео

Сили оборони України в ході операції в Курській області змогли нав'язати російській армії власні дії, відкривши новий фронт, який Росія не захищала. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

За його словами, існує кілька варіантів розвитку дій ЗСУ на Курщині. Однак, продовження наступу залежатиме від резервів українських військ, можливостей і від того, як ворог перекидатиме свої сили. Хоча противник поступово перекидає резерви, наразі він ще не має можливості зупинити наступ ЗСУ.

"Головне – ми просуваємося, розширюємо плацдарм. Відповідно, перший варіант – ми можемо далі просуватися. Другий варіант – ми стаємо, закопуємося, робимо лінії оборони й тримаємо їх", - прокоментував полковник СБУ. відео дня

Він зазначив, що основний сенс Курської операції полягає в тому, що Сили оборони змусили противника реагувати на наші дії на іншому напрямку, що є важливим у війні. Але найголовніше, що, увійшовши до Курської області, Україна продемонструвала відкриття незахищеного фронту протяжністю понад 1000 км.

"Нам і розвідка доповідала щодо захищеності кордонів РФ, приблизно такої, яка була на Курщині, - строковики, фсбшники, прикордонники, якісь "зуби дракона" та побудовані лінії оборони, які проривають наші десантники. Тому ми показали головне - що і на тій стороні ми діятимемо так само, уражатимемо і захоплюватимемо там об'єкти. Це взагалі міняє хід війни й Росії потрібно тепер буде прилаштовуватися. Бачимо, що у росіян у пріоритеті Донецька область замість своїх земель, але наслідки Курської операції ще попереду і вони будуть згубні для РФ", - підкреслив Роман Костенко.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - що відомо про бої на Курщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський офіційно заявив, що наступ українських військових на Курському напрямку був превентивним ударом, який зірвав плани РФ щодо окупації Сумської області та Сум.

Білий дім розглядає можливість допомоги Україні в утриманні або розширенні операції в Курській області, хоча рішення про матеріальну підтримку ще не прийняте. Пентагон вже уточнив, що потрібно Україні для подальшого розвитку успіху.

Крім того, операція показала численні слабкі місця окупантів, довівши, що Київ здатний змінити хід війни, і заслуговує на швидку та ефективну підтримку з боку Заходу.

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