РФ вдарила 'експериментальною ракетою': у США розкрили несподівані подробиці - CNN

США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки РФ експериментальною ракетою.

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Росія застосувала експериментальну ракету для удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, ДСНС України

Коротко:

Росія вдарила по Дніпру "експериментальною ракетою", але не МБР

У РФ є лише кілька таких ракет відео дня

США заздалегідь повідомили Україну та інші країни про удар

Ракета, яку Росія використала для удару по Дніпру 21 листопада, була експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на анонімного американського чиновника.

За словами джерела, США знали про можливість застосування Росією експериментальної ракети. Вашингтон заздалегідь попередив Україну та інші країни про потенційну загрозу.

Американський чиновник зауважив, що Росія, ймовірно, має лише "кілька таких експериментальних ракет".

Посадовець також наголосив, що Україна вже зазнала численних атак із боку РФ, у тому числі із застосуванням ракет із "значно більшими боєголовками", ніж у балістичної ракети, яка вдарила по Дніпру.

Удар ракетою по Дніпру - головне

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада Росія вдарила ракетами по Дніпру та його околицях. Внаслідок удару постраждало промислове підприємство.

Повітряні сили ЗСУ припустили, що для атаки було використано міжконтинентальну балістичну ракету.

Президент РФ Володимир Путін заявив про застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. За словами диктатора, ракета досягає швидкості 10 махів (приблизно 2,5-3 км/сек) і, за його твердженням, є недосяжною для сучасних систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку по Дріпру. Він сказав, що РФ використовує Україну як полігон для тестування нових типів зброї.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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