У ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України

Україна не розглядає російські території своїм суб'єктом, нагадав Іван Тимочко.

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З'явився прогноз про майбутнє Курської області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Країна-агресор РФ є федеративним утворенням, у якому регіони повинні мати певні права, і Курська область має право забезпечувати сама себе, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Як підкреслив він в ефірі Ранок.LIVE, Україна не зобов'язана брати відповідальність за забезпечення Курської області, оскільки не оголошувала її своїм суб'єктом

"Якщо Курська область як суб'єкт РФ проведе якийсь свій внутрішній референдум, або місцеве населення звернеться до територіального керівництва з проханням, пропозиціями чи рішенням щодо включення до складу України або взяття їх під опіку, то тоді ми можемо це обговорювати", - не виключив голова Ради резервістів Сухопутних сил ЗСУ. відео дня

Співрозмовник зазначив, що наразі такої інформації немає, тому Україна не розглядає російські території своїм суб'єктом і не може стверджувати, що буде там перебувати завжди.

При цьому Тимочко додав, що під час бойових дій на Курщині армія РФ завдає ударів авіацією по російській території, населених пунктах засобами вогневого ураження.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області ЗСУ йдуть уперед: названо кілька напрямків. Командування ЗСУ має забезпечити логістику, зокрема підвезення боєприпасів, пояснив Олексій Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майор назвав цілі ЗСУ в Курській області. Росію ще можуть чекати несподіванки, наприклад, удари в тил ворожої армії, не виключає Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.

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