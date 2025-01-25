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Загроза оточення ЗСУ на Донеччині: майор розповів про накази на відхід

Юлія Закрепа
25 січня 2025, 15:08
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Накази на відхід військових - є найбільш організаційно і тактично складною операцією.
Загроза оточення ЗСУ на Донеччині: майор розповів про накази на відхід
Ситуація на фронті загострюється / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези Гетьмана:

  • Залишається до двох кілометрів між двома російськими угрупованнями
  • Ворог майже замкнув "кільце" для ЗСУ

Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, зазначив, що між двома російськими угрупованнями біля Великої Новосілки залишається менш як 2 кілометри.

"Щодо Великої Новосілки, загроза є, бо там залишається до двох кілометрів між двома російськими угрупованнями, які обходять з північного сходу та південного заходу. Ворог майже замкнув "кільце", там невелика відстань між цими російськими "кліщами". Звісно, у нашому командуванні зробили висновки, бачать, що ситуація загрозлива. Якщо треба буде відходити, то готується певне бойове розпорядження - накази на відхід, що є найбільш організаційно і тактично складною операцією, якщо порівнювати з наступальними діями чи діями в обороні", - зауважив майор запасу НГУ в ефірі "Еспресо".

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За його словами, щодо ситуації навколо Великої Новосілки маємо суперечливу інформацію, але якщо буде оточення, то це не дуже добре, є сподівання, що цього не допустять.

"Однак, дивлячись на те, який зараз є тиск на військовослужбовців, що військові щось не так роблять, припускаються помилок, тому їх потрібно засуджувати - така тенденція не дуже мотивує людей, які ведуть бойові дії, бо певні кроки потребують ризику. Адже бойові дії пов'язані з ризиком, не можна спланувати операцію, яка на 100% пройде за планом. Зазвичай бувають нюанси, через які й потрібно приймати оперативні рішення під час ведення бойових дій. Неможливо все прорахувати, тим більше, що ворог теж готується", - резюмував Олексій Гетьман.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили, що ситуація біля Великої Новосілки погіршилась. Віктор Трегубов заявив, що повного оточення немає. Є ризик оперативного оточення, але проводяться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища.

Росіяни штурмують три важливі райони на Донеччині. Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. Активні дії у Великій Новосілці розпочались зранку 18 січня. По трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 одиниць військової техніки.

ЗСУ влаштували пекло ворогу на Покровському напрямку. Сергій Цехоцький розповів, що приблизно 300 убитими й пораненими на день втрачає російська армія на Покровському напрямку. РФ не може прорвати оборону через справну роботу українських підрозділів, включно з піхотою і пілотами БпЛА.

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